Cardano conclui atualização, mas criptomoeda segue como destaque negativo no mercado

O blockchain Cardano concluiu no último domingo, 1º, a sua mais recente atualização, batizada de "Chang". O conjunto de mudanças na rede se concentrou no mecanismo de governança do projeto, que segundo os seus desenvolvedores passará a ter um caráter descentralizado, com mais poder aos usuários.

De acordo com a equipe da Cardano, as mudanças permitirão que os detentores da criptomoeda possam participar das decisões sobre o futuro do projeto por meio de eleições para escolher "representantes de governança" na rede, além de poder aprovar, ou não, diretamente projetos de desenvolvedores.

O que é a atualização da Cardano?

A atualização divide o sistema de governança do blockchain em três organizações: um "Comitê Constitucional", os "Representantes Delegados" e os "Operadores da Pool de Stake". A ideia é que, com o tempo, eles assumam o lugar das três organizações centralizadas que criaram a Cardano.

Na visão dos desenvolvedores da rede, a mudança será importante para gerar uma estrutura descentralizada para a Cardano, estimulando o engajamento dos usuários e criando uma nova fonte de valor para a criptomoeda nativa da rede, a ada, a partir de um novo caso de uso.

A implementação efetiva da atualização no blockchain foi divida em duas fases. Na primeira, já implementada, foi criado um Comitê Constitucional Interino para "temporariamente" cuidar da governança da Cardano. A ideia é que essa fase seja "cautelosa", com um poder limitado para o comitê.

Em seguida, a expectativa é que a governança descentralizada da rede seja efetivamente implementada, com a criação dos três novos órgãos de governança. Segundo os desenvolvedores, essa segunda fase deverá ser lançada na rede em até 90 dias a partir da atualização.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto

Importância das mudanças

Em entrevista ao site CoinDesk, Giorgio Zinetti, CTO da Fundação Cardano, disse que a atualização é "o maior evento na história da Cardano e ele vai realmente permitir que a gente seja diferente de muitos outros blockchains". O objetivo, afirmou, é liderar o segmento de redes descentralizadas.

Apesar da sua importância, a atualização não fui capaz de reverter a tendência de queda da ada ao longo de 2024. A criptomoeda do blockchain acumula queda de mais de 40% neste ano e está entre os 25 piores desempenhos do mercado, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a queda é de mais de 10%.

Em abril, o criador do projeto, Charles Hoskinson, rebateu críticas recentes ao projeto e disse que "não apostaria contra um ecossistema com a capacidade de envolver e chegar a milhões de pessoas, ter um fundo soberano em rede e nunca ter falhado em mais de 2.300 dias de atividade, 24 horas por dia, sete dias por semana".