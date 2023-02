Capital dos Emirados Árabes vai investir R$ 10 bilhões em projetos de Web3

Abu Dhabi, cidade que é a capital dos Emirados Árabes Unidos, lançou nesta quarta-feira, 15, uma iniciativa especial dentro do seu ecossistema de tecnologia, o Hub71, para fomentar e apoiar projetos que busquem desenvolver a Web3, considerada a próxima geração da internet.

A iniciativa, chamada de Hub71+ Digital Assets, é "dedicada ao avanço da Web3, um espaço online descentralizado construído sobre inovações como tecnologia blockchain e aplicativos no metaversos". Ao todo, serão investidos US$ 2 bilhões (R$ 10,46 bilhões, na cotação atual) nesses projetos.

Startups ligadas à área serão selecionadas por um comitê para receberem o apoio financeiro. A iniciativa também vai oferecer "uma extensa gama de programas, iniciativas e parceiros corporativos, governamentais e de investimento nos Emirados Árabes Unidos e nos mercados globais".

O programa busca ainda oferecer um um espaço "com um ambiente regulatório progressivo e blockchain de classe mundial e infraestrutura de ativos virtuais". A iniciativa conta ainda com a parceria de um dos principais bancos do país, o First Abu Dhabi Bank (FAB).

"Além disso, o programa de criação de valor da Hub71 apoiará a realocação de negócios para Abu Dhabi e o crescimento no Oriente Médio e nos mercados globais, incluindo startups Web3 no estágio 'unicórnio', que são empresas avaliadas em mais de US$ 1 bilhão", destaca o governo.

Para o vice-presidente da Hub71 Ahmad Ali Alwan, a iniciativa mostra a abertura de Abu Dhabi a "negócios disruptivos que impulsionam a mudança e a transformação em escala global". Ele afirma ainda que a descentralização é o futuro de uma "internet baseada no blockchain".

Já Suhail Bin Tarraf, chefe de operações do FAB, observa que o banco tem apoiado diversos projetos voltados ao desenvolvimento da Web3. Ele avalia que o segmento deve trazer "novas oportunidades na interseção de identidade digital, propriedade e valor".

