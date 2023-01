Capital da Coreia do Sul investe US$ 1,6 milhão e lança 1ª fase de metaverso

O Governo Metropolitano de Seul lançou seu projeto Metaverso Seul, permitindo que os residentes da capital sul-coreana acessem os serviços da cidade em um ambiente virtual.

Em uma coletiva de imprensa em 16 de janeiro, o prefeito de Seul, Oh Se-hoon, anunciou o lançamento da primeira fase do Metaverso Seul após o teste beta do projeto. De acordo com o prefeito, o ambiente online será um “lugar de comunicação para os cidadãos” da capital, permitindo que eles visitem virtualmente muitas das atrações de Seul, acessem documentos oficiais, façam algumas reclamações e recebam respostas para perguntas sobre o preenchimento de impostos municipais.

O governo da cidade supostamente gastou cerca de 2 bilhões de won – US$ 1,6 milhão – para a primeira fase do projeto do metaverso. De acordo com Oh, a segunda fase envolverá tornar o Metaverso Seul mais acessível para idosos que podem ter problemas para se deslocar pessoalmente para os escritórios da cidade. Mais de 17% da população da Coreia do Sul tinha mais de 65 anos em 2022, de acordo com dados da Statistica.

A Coreia do Sul, com uma das velocidades de conectividade de internet mais rápidas do mundo para seus 52 milhões de residentes, liderou algumas das iniciativas em torno do metaverso e da adoção de blockchain à medida que o espaço cresce. Antes do colapso da FTX em novembro, a cidade de Busan anunciou planos para construir uma exchange de criptomoedas em colaboração com a FTX - o governo local subseqüentemente abandonou muitos de seus parceiros globais de exchanges centralizadas.

Globalmente, o interesse no metaverso aumentou após a mudança de marca do Facebook para Meta em outubro de 2021, com muitas empresas anunciando planos para abrir escritórios virtuais. No entanto, a queda do mercado de criptomoedas e a queda das principais plataformas, incluindo FTX, Voyager Digital e Celsius Network, podem ter retardado a adoção em 2022.

