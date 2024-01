Pré-candidato de eleições nos EUA, Trump lança NFTs no blockchain do Bitcoin

Na última quinta-feira, 18, foi divulgada uma nova coleção de tokens não fungíveis (NFTs) do ex-presidente e atual pré-candidato das próximas eleições nos EUA, Donald Trump. Desta vez, a coleção será lançada no blockchain do Bitcoin, que recentemente aderiu aos NFTs através do projeto Ordinals.

De acordo com informações da página CollectTrumpCards no X (antigo Twitter), serão 200 NFTs inscritos no blockchain do Bitcoin com as mesmas imagens da coleção “Trump MugShot”, já lançada anteriormente em outras redes blockchain com imagens do ex-presidente e atual pré-candidato como se estivesse preso, inspiradas em seu indiciamento.

Os NFTs serão disponibilizados para venda na plataforma Magic Eden e deverão ser comprados utilizando a criptomoeda Wrapped Ether.

As primeiras duzentas pessoas que comprarem 100 Trump NFTs em uma única transação receberão uma inscrição “um de um” quando ela for criada. Quem adquirir os 100 NFTs também receberá dois ingressos VIP para um evento organizado por Trump em Mar-a-Lago.

“Todos os Trump Digital Trading Cards: MugShot Edition são intransferíveis até 31 de dezembro de 2024”, publicou a página Collect Trump Cards. “Faça parte da comunidade Trump Collectors!”

Projeto "não é político"

A página, que divulga as coleções de NFTs de Trump há um tempo, também enfatizou que o projeto não é político:

“Trump Digital Trading Cards (NFTs) destinam-se a ser itens colecionáveis apenas para diversão individual, não para veículos de investimento”, disse a conta. “Esses cartões colecionáveis digitais não são políticos e não têm nada a ver com qualquer campanha política.”

Apesar disso, Donald Trump pode concorrer para as eleições de 2024 nos Estados Unidos e chegou a dizer que barraria qualquer projeto de dólar digital no país. O dinheiro arrecadado com a coleção de NFTs pode ser útil para o pré-candidato, que já chegou a arrecadar mais de US$ 2,4 milhões com coleções anteriores e venceu as prévias de Iowa para as eleições de 2024.

