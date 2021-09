Candidato a governador nos EUA lança campanha em NFTs

Conforme muitas indústrias lutam para capitalizar em cima do crescente interesse pelos NFTs, políticos podem ser o próximo grupo a entrar no mundo dos colecionáveis digitais. E o candidato Scott Jensen levou a Feira Estadual do Minnesota, a segunda maior dos Estados Unidos e que recebe mais de 2 milhões de visitantes, para o blockchain.

O ex-senador do estado e atualmente candidato a governador pelo Partido Republicano anunciou nesta quarta-feira, 1º, o lançamento de dois tokens não fungíveis (NFTs) temáticos em homenagem ao evento. Segundo ele, é a primeira campanha política na história a fazer algo do gênero.

Os dois NFTs constituem a coleção chamada Scott at the Fair!, ou “Scott na Feira!”, em português. Foram disponibilizadas para venda 25.000 unidades de cada NFT, no valor de 5 dólares cada um, como forma de arrecadar fundos para sua campanha.

Ao comprar um dos NFTs, o usuário desbloqueia o acesso a um programa de recompensas que vai distribuir prêmios durante a campanha, como a oportunidade de conhecer Jensen ou assistir a um jogo dos Minnesota Vikings com o ex-jogador da NFL Matt Birk.

Considerando que a compra dos NFTs configura doação de campanha, existem limitações quanto a quem pode comprar os colecionáveis e em que quantidade. As doações máximas são de 4.000 dólares por pessoa, ou 8.000 dólares por casal.

Scott Jensen enfrentará Tim Walz, atual governador do Minnesota e representante do partido Democrata, nas eleições de 2022.

