Caixa Econômica vai testar uso do Drex para pagamentos do Bolsa Família

A Caixa Econômica Federal anunciou nesta semana que pretende iniciar testes com o Drex envolvendo o pagamento do Bolsa Família. A informação foi revelada pelo superintendente nacional do banco, Rafael Dias Silva, que afirmou que os testes começarão entre abril e maio.

Segundo Silva, o objetivo com os testes é avaliar os potenciais benefícios da moeda digital de banco central (CBDC, na sigla em inglês) atualmente em desenvolvimento. Um deles seria permitir que brasileiros em regiões mais remotas recebam o benefício sem precisar de conexão com a internet.

A expectativa da Caixa é que as vantagens trazidas pelo Drex ajudem a movimentar a economia local e beneficie também pequenos empresários e comerciantes. Entre as comunidades que mais deverão ser beneficiadas estão as ribeirinhas, afirmou o superintendente.

Na estimativa de Silva, cerca de 5% de todos os beneficiários do Bolsa Família poderão ser integrados à CBDC. Ao jornal Folha de São Paulo, o executivo revelou ainda que a Caixa avalia depositar o valor do benefício em um cartão, usando a versão digital do real no processo.

No momento, será realizada uma prova de conceito envolvendo essa aplicação. Em seguida, o uso do Drex precisará também ser discutido com o Governo Federal. Também será preciso realizar uma licitação pública para escolher um fornecedor da tecnologia.

Em entrevista à EXAME em novembro de 2023, Rodrigo Mulinari, CTO do Banco do Brasil, afirmou que a versão digital do real deverá aumentar a eficiência nas operações envolvendo verbas públicas, incluindo o pagamento de benefícios sociais para a população.

Já em julho de 2023, a então presidente da Caixa, Rita Serrano, também comentou que o Drex poderá ser usado para o pagamento de benefícios, envolvendo a aplicação da tokenização da moeda brasileira.

Atualmente, o projeto do Drex pelo Banco Central está em fase de testes com uma versão piloto. A expectativa é que os testes terminem até maio deste ano, com a versão digital do real podendo ser lançada ainda no início de 2025.

