Burger King aceita dogecoin como pagamento por biscoito canino da marca

O Burger King anunciou, nesta segunda-feira, 26, que vai aceitar a criptomoeda dogecoin como pagamento ma compra de Dogppers, os biscoitos para cachorros lançados pela rede de lanchonetes na última semana.

"Qual a melhor forma de pagamento para um produto voltado para cachorros? Obviamente, dogecoins", diz a empresa, em comunicado que cita também a história da criptomoeda, que surgiu como uma brincadeira baseada no meme "doge", de um cachorro da raça shiba inu, que se tornou o símbolo do ativo digital.

"Os biscoitos, que carregam o característico sabor de carne grelhada do BK, podem ser adquiridos pelo valor de 3 dogecoins em uma transação simples: a transferência de DOGEs da carteira do consumidor diretamente para a carteira DOGE do BK", explica a empresa.

Os Dogppers só está disponível no delivery. O pagamento também poderá ser feito com os métodos convencionais das lojas Burger King, em reais, e a opção pela dogecoin só está disponível no site da campanha, que termina no dia 30 de julho.

"Os peludos não precisam mais ficar babando e com 'cara de pidão' enquanto seus tutores se deliciam com um Whopper", diz o texto da companhia. No lançamento da campanha o Burger King também anunciou que faria, em parceria com a PetLove, uma doação de 120 mil reais para ONGs relacionadas à causa animal.

Esta não é a primeira grande marca a promover uma ação publicitária com a criptomoeda-meme mais famosa do mundo. Recentemente, o desodorante Axe lançou, nos EUA, uma edição especial que também tinha o ativo digital como tema - e como arte da sua embalagem. A criptomoeda também é a queridinha de Elon Musk, que já se manifestou diversas vezes sobre o assunto nas redes sociais.