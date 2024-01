Bunge lidera rodada de investimento de R$ 60 milhões em fintech brasileira de tokenização

A Bunge, maior empresa do mundo no setor do agronegócio, liderou uma rodada de investimento de cerca de US$ 12,5 milhões (R$ 60 milhões, na cotação atual) na Agrotoken, uma fintech nacional focada em na tokenização de ativos do mundo real (RWA, na sigla em inglês) ligados ao setor agropecuário no Brasil.

A Agrotoken anunciou na última quarta-feira, 3, o encerramento de sua rodada Pré-Série A, obtendo o montante de US$ 12,5 milhões. Nesta rodada de financiamento, a empresa conquistou a Bunge Ventures como novo investidor. A Bunge Ventures é o principal braço de investimento com fins lucrativos da gigante do agronegócio.

Em uma declaração enviada para o Cointelegraph, a Agrotoken destacou que, juntas, as empresas pretendem explorar oportunidades para co-criar soluções com foco no aprimoramento da experiência digital da rede global de clientes da Bunge.

“Concluímos 2023 com este investimento, que é a melhor maneira de finalizar um ano incrível. Estamos muito felizes em incorporar a Bunge como investidora porque isso demonstra a solidez da nossa infraestrutura tecnológica e o caminho que estamos construindo com a criação de novas soluções”, detalha Eduardo Novillo Astrada, CEO e cofundador da Agrotoken.

A Pré-Série A também contou com a participação da Visa. Também participaram da rodada empresas e investidores como Borderless Capital, Xperiment Ventures, Beagle Capital, Barn Investimentos VC, MatterScale Ventures, BYX Ventures, Newtopia VC, OCTAVA, Capitallab VC e Christophe Groh.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

Parcerias e novidades

No ano passado, a Agrotoken anunciou uma parceria inédita com a Polkadot. A parceria, segundo informaram as empresas ao Cointelegraph, pretende lançar tokens de commodities agrícolas utilizando o ecossistema de parachains - redes paralelas ao blockchain - da Polkadot.

A parceria prevê que a Agrotoken desenvolva uma parachain própria no ecossistema Polkadot. Os desenvolvedores vão poder usar a API do Agrotoken para criar novos produtos e todas as transações no Agrotoken serão protegidas pelo sistema para garantir transparência e rastrear a origem do ativo.

Em outro anúncio recente, a Agrotoken fechou uma parceria com o Banco do Brasil, na plataforma digital do banco para o agronegócio, o Broto. Por meio dessa iniciativa, os produtores podem comprar máquinas, fertilizantes e outros insumos na plataforma Broto, pagando com a própria produção tokenizada.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok