BTG reduz recomendação de Ethereum e prevê alta de "concorrente" em fevereiro; descubra qual

A Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, divulgou na última segunda-feira, 3, as novidades de sua carteira recomendada mensal, que pode ser contratada através do aplicativo com rebalanceamento automático. Para fevereiro, as mudanças propostas pelos analistas de research da plataforma diminuem a exposição em Ethereum e priorizam uma outra criptomoeda: SOL, da rede Solana.

Dividida entre os perfis de investimento conservador, moderado e sofisticado, todas as versões da carteira recomendada da Mynt tiveram redução da exposição em Ethereum e aumento em Solana.

Desde o início de 2025, o ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, acumula queda de quase 18%, de acordo com dados do CoinMarketCap. Já a SOL, da rede Solana, acumula alta de quase 13%.

A bola da vez: Solana (SOL)

“Neste mês, ajustamos nossa exposição em Ethereum (ETH) em todas as carteiras, refletindo fatores estruturais de longo prazo e incertezas de governança, que apontam maior cautela no curto prazo. O crescente descontentamento com a Ethereum Foundation, sobretudo em relação à transparência em decisões estratégicas, também alimenta dúvidas em relação à governança, levando à reavaliação do risco associado ao ativo”, justificaram os analistas de research da Mynt na carteira recomendada, que pode ser acessada na íntegra pelo site e aplicativo da plataforma.

“Em contrapartida, priorizamos Solana (SOL), que apresenta fundamentos em evolução e adoção institucional crescente. Nos últimos seis meses, o TVL (Total Value Locked) da rede avançou 122% e os endereços ativos subiram 243%, reforçando a maturidade do ecossistema e sua atratividade para usuários”, acrescentaram.

“As transações em Solana continuam abaixo de US$ 0,01, demonstrando eficiência mesmo sob alta demanda. No recente lançamento do projeto TRUMP por Donald Trump, a rede processou cerca de 8 milhões de transações por minuto — mais de seis vezes o total diário da Ethereum —, evidenciando robustez e preparo para adoção em larga escala”, concluíram os analistas.

