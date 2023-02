BTG Pactual conclui projeto de 1º security token emitido por um banco no mundo

O BTG Pactual anunciou nesta sexta-feira, 24, a conclusão do ReitBZ, primeiro security token emitido por um banco no mundo. Segundo o comunicado, o rendimento médio do token foi de 137,5% desde seu lançamento em maio de 2019.

O ReitBZ tinha lastro em uma carteira de imóveis recuperados e pagou três ciclos de distribuição de dividentos que totalizaram aproximadamente R$ 4 milhões. A captação inicial do projeto foi de R$ 23 milhões, segundo o BTG.

O diferencial do ReitBZ se deu na aplicação da tecnologia blockchain para investimentos tradicionais a partir da tokenização. Foram utilizados contratos inteligentes nos blockchains Ethereum e Tezos com auditoria de segurança da Chain Security e Least Authority.

Além disso, os dividendos foram pagos diretamente nas carteiras de investidores por meio da tecnologia blockchain e o saldo dos tokens foram queimados.

Para o banco, o sucesso e o pioneirismo do projeto foi determinante para a realização de novas iniciativas, que incluem a criação da Mynt, plataforma de cripto do BTG.

“O token ReitBZ trouxe diversos aprendizados práticos sobre a utilização da tecnologia e um melhor entendimento sobre a dinâmica de mercado para esse tipo de ativo. O projeto viabilizou o desenvolvimento de outras frentes de negócios como a criação da Mynt, que nos permite criar uma estrutura completa para estruturação e distribuição de novos tokens no futuro” diz André Portilho, head de digital assets do BTG Pactual.

A melhor experiência e atendimento em português. Ninguém merece consultar o tradutor online enquanto tem problemas com o suporte, por isso, a Mynt tem atendimento humanizado 24 horas e em português. Abra sua conta e tenha uma experiência única ao investir em crypto.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok