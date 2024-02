BTG faz parceria e gigante cripto vai levar stablecoin BTG Dol a 80 milhões de clientes

O BTG Pactual anunciou nesta terça-feira, 27, uma parceria estratégica com a Crypto.com, uma das maiores corretoras de criptoativos do mundo. Com a parceria, o banco pretende expandir suas iniciativas de cripto, avançar com serviços bancários em blockchain e disponibilizar o BTG Dol para os mais de 80 milhões de clientes da Crypto.com.

“O BTG Pactual é um verdadeiro pioneiro em ver o potencial das finanças tradicionais e da colaboração financeira digital”, disse Eric Anziani, presidente e diretor de operações da Crypto.com.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

“Nós da Crypto.com compartilhamos a visão do BTG de inovar a tecnologia financeira de forma responsável para capacitar a economia. Estamos extremamente orgulhosos e entusiasmados com a parceria com o BTG e em ajudar a ampliar a acessibilidade à economia digital emergente em uma região com potencial significativamente alto”, acrescentou.

O que é o BTG Dol?

O BTG Dol é a stablecoin criado pelo BTG Pactual. Lastreada em dólar, a criptomoeda acompanha o valor da moeda norte-americana e oferece facilidade aos investidores que buscam pela dolarização.

Além disso, as stablecoins, seja o BTG Dol ou quaisquer outras, são ativos importantes no setor cripto para auxiliar na entrada e saída do blockchain, o que permite maior agilidade na busca por oportunidades no setor e até uma forma de se proteger da volatilidade das criptos "convencionais".

Há anos investindo em iniciativas com criptoativos e blockchain, o BTG Pactual se destaca entre os bancos que acreditam na tecnologia blockchain para aprimorar o sistema financeiro atual. Dessa forma, o BTG já lançou a Mynt, sua plataforma de criptoativos, teve o ReitBZ, primeiro security token emitido por um banco no mundo e está entre os selecionados pelo Banco Central para participar dos testes piloto do Drex, o real digital.

“O BTG Pactual tem estado consistentemente na vanguarda da integração da tecnologia criptográfica aos mercados financeiros tradicionais, demonstrando nosso compromisso com a inovação e a excelência. Este anúncio representa mais um passo nesta jornada, proporcionando aos nossos clientes acesso incomparável ao cenário de ativos digitais em evolução”, disse Andre Portilho, sócio e chefe da unidade de ativos digitais do BTG.

A parceria

Por ouro lado, a Crypto.com está entre as maiores corretoras de criptoativos do mundo. Criada em 2016, a empresa também possui anos de experiência no setor cripto e já conta com mais de 80 milhões de clientes, negociando aproximadamente US$ 1,5 bilhão por dia. No Brasil, a Crypto.com possui licença de Instituição de Pagamento (EMI) do Banco Central desde 2022.

Agora, ambas as empresas pretendem colaborar na promoção do BTG Dol como um token eficiente para a negociação de pares com as principais criptomoedas, como bitcoin e ether.

“Através desta fundação e seguindo em frente, o objetivo da Crypto.com e do BTG é catalisar a economia digital em toda a América Latina e unir efetivamente o financiamento tradicional e digital para os clientes”, disse o comunicado de imprensa.

Para além da listagem do BTG Dol, a parceria estratégica entre o BTG Pactual e a Crypto.com prevê ações futuras com o objetivo de expandir iniciativas cripto no Brasil e na América Latina, mercado em que o BTG é líder quando o assunto são investimentos.

“Junte-se ao maior banco de investimentos da América Latina para serviços bancários avançados com cripto”, diz o anúncio.

