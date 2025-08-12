Future of Money

BTG disponibiliza criptomoeda com ‘fortes movimentos de alta’ e outros 5 ativos, descubra quais

Especialistas da Mynt, plataforma cripto do BTG, justificaram escolha para listagem e apontaram oportunidades de investimento

Criptomoedas (Reprodução/Reprodução)

Mariana Maria Silva
Mariana Maria Silva

Repórter do Future of Money

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 17h24.

Última atualização em 12 de agosto de 2025 às 17h58.

A Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual, disponibilizou na última segunda-feira, 11, seis novas criptomoedas para investimento. Após um processo de curadoria por parte de especialistas, as criptomoedas SUI, HBAR, HNT, INJ, FET e STRK foram escolhidas para integrar a gama de ativos ofertada pela plataforma. SUI, por exemplo, ganhou destaque no último ano por sua valorização de aproximadamente 270%.

Durante o mês de agosto, a plataforma oferece cashback de R$ 50 em bitcoin na compra de R$ 100 em qualquer criptomoeda por novos clientes, incluindo as recém-disponibilizadas SUI, HBAR, HNT, INJ, FET e STRK.

  • Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. Na Mynt, você investe em uma variedade de criptoativos com a curadoria de especialistas do BTG Pactual. Abra sua conta e insira o cupom FOM50 para ganhar R$ 50 de cashback em bitcoin ao investir R$ 100 em qualquer criptomoeda até 31/8/2025. Confira o regulamento no site.

Sui (SUI)

A SUI é um dos grandes destaques entre o lançamento da Mynt. Isso porque a criptomoeda disparou cerca de 270% no último ano. Apenas nos últimos sete dias, a SUI acumula alta de mais de 14%, segundo dados do CoinMarketCap.

Além do movimento passado, João Galhardo, analista de research da Mynt, explicou á EXAME que a escolha para a disponibilização de SUI envolve sua “tecnologia avançada” e “simplicidade”, além de movimentos mais fortes em ciclos de alta das criptos.

“Selecionamos Sui (SUI) como integrante das novas listagens por unir tecnologia avançada e simplicidade, sendo possível, por exemplo, criar uma carteira no protocolo só com e-mail, reduzindo a barreira de entrada. No último ano, a SUI valorizou cerca de 270% e seu ecossistema DeFi já supera US$ 2 bilhões. É um ativo que costuma ter movimentos mais fortes em ciclos de alta”, explicou Galhardo à EXAME.

Hedera (HBAR)

Já a HBAR, outra criptomoeda selecionada para listagem na Mynt, apresenta o caso de uso no meio corporativo como um de seus maiores diferenciais, segundo Galhardo. No último ano, a criptomoeda apresentou movimento de alta ainda maior, de 380%, com alta de 9,3% apenas nos últimos sete dias, segundo dados do CoinMarketCap.

“A Hedera (HBAR) traz uso corporativo real, com transações rápidas, seguras e baratas, e governança apoiada por grandes empresas. Nos últimos 12 meses, a HBAR subiu mais de 380%, acompanhando a expansão de integrações e casos de uso, como tokenização e micropagamentos”, disse o analista de research da Mynt.

Helium (HNT)

“A Helium (HNT) é um dos casos únicos de blockchain aplicada à infraestrutura física, criando redes on-chain de conectividade como Wi-Fi descentralizado. O token acumula performance relevante, enquanto o Helium Mobile já passou de 300 mil usuários, indicando receita real em crescimento”, disse ele.

Além de SUI, HBAR e HNT, a Mynt disponibilizou a partir de segunda-feira, 11, as criptomoedas Injective (INJ), focada em finanças descentralizadas (DeFi) de alta performance, Fetch.ai (FET), que combina blockchain e inteligência artificial, e Starknet (STRK), solução de escalabilidade da rede Ethereum. Para João Galhardo, essas são “tendências globais de crescimento e devem moldar o próximo ciclo do mercado cripto”.

