BTG avança no mercado cripto: tudo que ainda não te contaram sobre a Mynt

O maior banco de investimentos da América Latina é o primeiro gigante dos investimentos brasileiro a lançar plataforma própria para negociação de criptomoedas e revela planos ambiciosos relacionado aos ativos digitais e à tecnologia blockchain.

Neste episódio, Nicholas Sacchi e Gabriel Rubinsteinn recebem Pedro Frazão e André Portilho, do BTG, que explicam tudo que ainda não foi divulgado sobre a Mynt e os planos do banco para o mercado cripto.

