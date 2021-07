Britânico é preso por golpe com bitcoin que vitimou até famosos no Twitter

Oficiais espanhóis prenderam o jovem de 22 anos, Joseph O’Conner, envolvido no caso que ocorreu em julho de 2020 onde ao pelo menos 130 contas de figuras importantes no Twitter foram hackeadas, incluindo as de celebridades. O esquema utilizava as contas para promover um golpe de bitcoin que rendeu aos hackers aproximadamente 120 mil dólares.

Joseph, também conhecido por seu apelido online PlugWalkJoe, foi preso nesta quarta-feira, 21, em Estepona, pela Polícia Nacional da Espanha, à pedido do FBI. Ele foi acusado em múltiplas instâncias de conspirar e intencionalmente acessar um computador sem autorização.

A invasão hacker no Twitter comprometeu contas das maiores corretoras de criptomoedas e outros destaques do assunto, incluindo a CoinDesk, antes de atingir também o mainstream, como Elon Musk, Warren Buffett, Kanye West, o ex-presidente Barack Obama, e o atual Joe Biden.

O’Conner é o quarto co-conspirador a ser preso em ligação ao caso. No final de julho de 2020, a polícia prendeu três indivíduos – Nima Fazeli, Mason John Sheppard e Graham Clark – e os acusou por diversos tipos de fraude.

Graham Clark, que tem apenas 17 anos, foi considerado pelos policiais como o líder do esquema, acusado por 30 crimes diferentes e sentenciado com a pena de três anos de prisão em março de 2021.

Texto traduzido e republicado com autorização da CoinDesk