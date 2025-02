Brasileiros investem R$ 134 milhões em fundos de criptomoedas na 1ª semana de fevereiro

Os aportes em produtos de investimento baseados em criptomoedas feitos por brasileiros totalizaram US$ 23,1 milhões (R$ 134 milhões, na cotação atual) no acumulado semanal entre os dias 3 e 7 de fevereiro. Globalmente, foi registrado um saldo positivo de US$ 1,26 bilhão, segundo a CoinShares.

De acordo com os dados do relatório da gestora de criptomoedas, o acumulado brasileiro este ano chegou a US$ 78 milhões (R$ 453 milhões, na cotação atual) e seguiu a pressão compradora global de US$ 7,34 bilhões investidos em cripto por meio de fundos ao longo de 2025.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto

A quinta semana consecutiva no azul dos produtos de investimento em ativos digitais foi capitaneada por Estados Unidos, em US$ 1,07 bilhão. Alemanha, Suíça, Canadá, Suécia e Austrália também registraram aportes líquidos de US$ 60,7 milhões, US$ 53,8 milhões, US$ 37,4 milhões, US$ 18 milhões e US$ 4,7 milhões, respectivamente.

Na contramão, Hong Kong teve saques de US$ 7,9 milhões. Apesar da pressão compradora, a gestora ressaltou que a recente queda de preços levou a uma retração a US$ 163,59 bilhões no total de ativos sob gestão (AuM, na sigla em inglês). Nesse caso, o acumulado brasileiro recuou a US$ 1,399 bilhão com a manutenção da sexta colocação global do país.

Estados Unidos, Suíça, Canadá, Alemanha e Suécia também permaneceram em suas posições com respectivos ativos sob gestão de 122,4 bilhões, US$ 7,01 bilhões, US$ 5,82 bilhões, US$ 5,64 bilhões e US$ 3,6 bilhões.

Na contramão das previsões pessimistas em relação à Ethereum, os fundos de investimento baseados na criptomoeda da rede líder dos contratos inteligentes roubaram a cena na semana anterior, período em que os investidores aportaram US$ 793 milhões em produtos de investimento de ether.

Nesse caso, a pressão compradora coincidiu com dados da plataforma de monitoramento de dados CryptoQuant que apontavam acúmulo de ether por grandes investidores, em cerca de 330.705 ethers, ou US$ 883 milhões, comprados em um único dia.

O levantamento da Coinshares relacionado aos criptoativos destacou ainda a segunda colocação dos fundos de bitcoin, em US$ 707 milhões no acumulado semanal.Fundos de XRP, cestas multiativos, Solana, Sui e Cardano, registraram respectivos aportes líquidos de US$ 21,1 milhões, US$ 14,4 milhões, US$ 11,2 milhões, US$ 4,3 milhões e US$ 2,6 milhões no período.

O relatório mostrou que os ETFs da BlackRock, iShares Bitcoin Trust e iShares Ethereum Trust, capitanearam os aportes, em US$ 602 milhões. Na mesma direção, ProShares ETFs, ARK 21 Shares, 21Shares AG, Bitwise ETFs, Grayscale Investiments e CoinShares XBT atraíram respectivos US$ 83 milhões, US$ 61 milhões, US$ 36 milhões, US$ 21 milhões, US$ 17 milhões e US$ 4 milhões, enquanto outros fundos globais totalizaram US$ 653 milhões.