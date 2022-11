Brasil tem recorde de declarações de criptomoedas no Imposto de Renda

O número de brasileiros declarando operações com criptomoedas junto à Receita Federal atingiu um novo recorde em setembro, de acordo com um novo relatório divulgado pela organização. Ao todo, 1,49 milhão de CPFs reportaram operações envolvendo esses ativos.

O valor é o maior da série histórica e representa uma recuperação em relação ao mês de agosto, quando o número de investidores caiu para 1,3 milhão. Com isso, o aumento mensal foi de 14%.

Já o número de CNPJs que realizaram declarações caiu 4,73% entre os dois meses, de 14,9 mil para 14,2 mil, no segundo maior valor da série histórica.

Os dados do órgão apontam ainda que o número de mulheres com operações envolvendo criptomoedas subiu pelo quarto mês consecutivo, em um novo recorde. Elas foram responsáveis por 19,93% do total em setembro, contra 80,07% ligadas a público masculino.

Segundo a Receita Federal, o bitcoin segue sendo o criptoativo mais usado pelos brasileiros. Em setembro, foram 2,01 milhões de operações, totalizando R$ 1,30 bilhão.

Os dois números foram levemente inferiores ao de agosto, e o valor médio de cada operação também caiu, passando de R$ 662,25 para R$ 650,56.

A segunda criptomoeda mais usada foi o ether, que contou com 991,12 mil operações, movimentando R$ 473,36 milhões. Os números também recuaram em relação a agosto, com o valor médio indo de R$ 485,12 para R$ 477,55.

Ao todo, foram declarados R$ 11,353 milhões em operações no mês, um valor 11,71% menor que o de agosto, de R$ 12,858 milhões. Foi o quarto recuo mensal consecutivo.

As operações com uso de corretoras de criptomoedas baseadas no exterior totalizaram R$ 644,18 milhões, com queda de 14,2%, enquanto as com uso de exchanges locais movimentaram R$ 8,88 bilhões, caindo 6,22%. As operações que não usaram as corretoras totalizaram R$ 1,82 bilhão, recuo de 28,03%.

