Brasileiro propõe atualização para Ethereum junto com cocriador do blockchain

O desenvolvedor brasileiro Renan Souza se juntou a um grupo seleto de pessoas que conseguiram não apenas propor atualizações para a rede Ethereum, mas escrever suas propostas junto com um dos criadores do blockchain, Vitalik Buterin. Apelidada de EIP-684, as mudanças buscam aumentar a segurança do projeto, evitando golpes com uso de contratos inteligentes.

A proposta foi submetida publicamente por Souza e Buterin no final de março, e pode ser visualizada em um site que reúne diferentes projetos de EIPs, como são conhecidas as atualizações realizadas no blockchain. Souza destacou que foi sua primeira proposta submetida aprovada pelos desenvolvedores da rede.

"Para explicar melhor, este EIP foi proposto pela primeira vez por Vitalik em 2017, mas não foi devidamente documentado. Propus inicialmente o EIP-6733 para resolver este problema", comentou. Na época, não havia registros da proposta de Buterin, mas após ser informado sobre ela por um usuário, Souza combinou os projetos em um único EIP.

Com a atualização, a rede da Ethereum seria capaz de invalidar a criação e a execução de contratos inteligentes vinculados a endereços cujos códigos sofressem alterações após a implementação do contrato. A prática é muito usada por golpistas para conseguir obter e desviar fundos de vítimas.

"Um dos principais princípios dos contratos inteligentes é que seu código não será alterado. No entanto, com poder de computação suficiente, um invasor pode alterar o código armazenado em um endereço para qualquer outro, roubar fundos ou executar outras atividades maliciosas", explica a proposta de atualização.

Com isso, a proposta de Souza e Buterin busca aumentar a segurança do blockchain ao "reforçar a imutabilidade de códigos lançados" na Ethereum, sendo um upgrade na camada de execução do projeto. Até o momento, ainda não há uma previsão de quando essa mudança seria implementada na rede.

Próxima atualização da Ethereum

A Ethereum vai passar, no dia 12 de abril, pela sua maior atualização desde o "The Merge", em setembro de 2022. Trata-se da Shanghai, que terá um foco na funcionalidade de saque de ethers atualmente depositados na rede. Inicialmente prevista para março deste ano, ela acabou sendo adiada para abril.

A atualização vai liberar os saques de ethers depositados na chamada Beacon Chain, a "área" do blockchain em que as criptomoedas dos validadores de transações estão localizadas e que foi lançada antes do próprio The Merge ocorrer. No momento, cerca de 15% de toda a oferta do ether está travada no blockchain, o que representa mais de US$ 30 bilhões, mas nem tudo isso será sacada de uma vez.

Além dessa grande mudança, a Shanghai também vai incluir algumas atualizações menores na Ethereum. As principais estão focadas em reduzir as taxas que os desenvolvedores do blockchain atualmente precisam pagar para realizar transações.

