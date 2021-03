Brasileira lança plataforma de NFT e quer 'tokenizar' indústria da música

Nesta segunda-feira (29), foi ao ar a primeira plataforma NFT de músicas do Brasil, que representa uma grande oportunidade de expansão e continuidade do trabalho de músicos e artistas brasileiros independentes.

O All Be Tuned é 100% brasileiro e tem como foco artistas independentes que foram gravemente afetados pela pandemia do COVID-19, já que grande parte de sua renda foi perdida por conta do cancelamento de shows e apresentações. Em um período tão crítico como esse, a plataforma permite que artistas encontrem uma nova forma de gerar receita, através da venda de NFTs de músicas, álbuns e, até mesmo, pela venda de direitos de composições.

CEO e fundadora da Moeda Seeds, Taynaah Reis também é artista e vivenciando todas as dificuldades do mercado da música no último ano, vislumbrou a possibilidade de oferecer suporte a milhares de artistas brasileiros com a criação do All Be Tuned.

"O All Be Tuned foi a oportunidade que encontramos para democratizar a relação do artista com a sua própria arte, já que ele passa a ter o controle do que produz. Também pode gerar, mesmo em tempos de incerteza, mais receita ", disse Taynaah sobre os objetivos do lançamento da plataforma.

Taynaah foi a primeira cantora brasileira a comercializar os direitos de uma música de sua autoria na plataforma através de tokens não fungíveis. Para a composição "Tudo Bem", foram disponibilizados 100 NFTs a US$ 333, cada um com a canção e a representação de 0,08% dos direitos de distribuição e publicação da música composta por ela. Além disso, 30% da receita originada das vendas da música será destinada à projetos da Moeda Seeds, contribuindo com ações de impacto social e ambiental.

"Isso fala diretamente com o propósito principal da Moeda Semente, que é gerar impacto social, afinal permite que o artista tenha a transparência e a segurança do Blockchain para gerir seu produto, sem depender de grandes gravadoras e sem abrir mão de sua autonomia e independência", complementou Taynaah sobre o alinhamento do propósito do All Be Tuned com o da Moeda.

Em menos de 24 horas após o lançamento de "Tudo Bem", mais de 30% das unidades disponíveis já foram vendidas e graças a toda a tecnologia da Blockchain, mais de US$ 3 mil já foram destinados ao apoio e desenvolvimento de projetos da Moeda.

Além de fomentar um ambiente totalmente digital e seguro para que artistas deem continuidade a seu trabalho, é importante frisar que o All Be Tuned destinará uma parte dos direitos de todas as músicas comercializadas na plataforma para projetos sociais e ambientais. Inicialmente, o mínimo é que 3% dos direitos das músicas sejam destinados para ações de impacto social, mas esse valor será negociado caso a caso.

A Moeda Seeds é responsável por entregar a oportunidade de investimento em empreendimentos com impacto social e ambiental utilizando a tecnologia blockchain. Através de tokens digitais proprietários (MDA e MDABRL), pessoas do mundo inteiro podem investir com agilidade e transparência em projetos que apoiam o desenvolvimento sustentável.

