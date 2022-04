Brasileira consegue financiar casa de R$ 129 mil a partir da tokenização

A vida simples da diarista Docelina de Barros, de 49 anos, passava longe do sonho da casa própria, uma vez que o acesso ao crédito imobiliário sempre foi uma realidade praticamente inatingível para a moradora de Porto Alegre (RS). Mas o que parecia improvável acabou se transformando em uma grata surpresa no final de março, quando uma nova modalidade de financiamento abriu as portas para Docelina que, após três dias de negociação, adquiriu uma casa de R$ 129 mil. Trata-se da utilização do próprio imóvel como garantia, o que é feito através da anexação da matrícula da propriedade a um token não fungível (NFT), segundo o que informou a assessoria de imprensa da startup responsável pelo projeto, a netspaces.

Docelina revelou que localizou o empreendimento durante uma busca no portal imobiliário Imovelweb a partir do celular e, em seguida, foi direcionada para atendimento de um corretor da imobiliária Guariba.

Trabalhando como diarista, eu acabo não tendo os meios tradicionais para comprovação de renda, como, por exemplo, contracheque. Sempre encontrei barreiras para acessar financiamento em bancos, ainda mais por não ter nenhum valor guardado que pudesse ser dado como garantia. A solução da netspaces foi o que permitiu o financiamento da minha casa. Isso tem um valor imensurável para mim e meus filhos, explicou.

Utilizando a tecnologia blockchain, a tokenização foi feita pela netspaces através de um contrato jurídico-tecnológico de imóveis lançados pelo Imovelweb, um dos maiores portais imobiliários do Brasil. De acordo com a netspaces, já são 100 imóveis disponibilizados no portal, que totalizam R$ 50 milhões em NFTs, distribuídos em Porto Alegre, Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP). Segundo a empresa, outras 500 propriedades digitais de imóveis serão adquiridas em carteira, o que deverá elevar para R$ 290 milhões o montante dos imóveis vinculados à tecnologia blockchain.

O processo vai permitir que pessoas que geralmente não possuem acesso ao crédito consigam comprar seus imóveis em propriedade digital. Ao mesmo tempo, quem empresta, terá a oportunidade de fazer isso de forma muito mais ágil e com a mesma segurança de antes quanto à garantia. Tudo isso com taxas e custos de transação muito menores, inclusive, com o tempo da transação ocorrendo em questão de horas em vez de semanas, salientou o CPO da netspaces, Jonathan Doering Darcie.

Segundo a startup, o objetivo é proporcionar ao mercado de propriedades digitais o crédito de financiamento das aquisições, uma vez que a modalidade foi aceita com sucesso pelo mercado em 2021.

Queremos trazer novas formas de comprar, vender e construir imóveis. Já estamos nos preparando para ampliar nossos processos para que o crédito e o acesso a imóveis alcancem um público cada vez maior, completou Darcie.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok