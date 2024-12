Brasil ultrapassa R$ 25 milhões em semana recorde de investimentos em fundos de criptomoedas

Os aportes do Brasil em produtos de investimento baseados em criptomoedas alcançaram US$ 4,2 milhões, cerca de R$ 25,7 milhões, no acumulado semanal da última sexta-feira, 6, quando as entradas líquidas globais alcançaram a nova máxima histórica de US$ 3,85 bilhões em sete dias, segundo a CoinShares.

De acordo com o relatório semanal da gestora de criptomoedas, Estados Unidos, Suíça, Alemanha, Canadá e Austrália depositaram respectivos líquidos de US$ 3,57 bilhões, US$ 159,5 milhões, US$ 116,1 milhões, US$ 14,2 milhões e US$ 9,9 milhões. Em direção contrária, Suécia e Hong Kong registraram respectivos US$ 18,9 milhões e US$ 5,1 milhões em saídas líquidas.

A pressão compradora elevou em cerca de US$ 41 bilhões o total de ativos sob gestão (AuM, na sigla em inglês), que alcançou US$ 164,98 bilhões. Nesse caso, o total investido pelo Brasil chegou a US$ 1,73 bilhão, cerca de R$ 8,8 bilhões, o que sustentou o país na sexta posição no ranking global. EUA, Suíça, Canadá, Alemanha e Suécia também mantiveram suas posições com respectivos US$ 126,84 bilhões, US$ 7,99 bilhões, US$ 6,85 bilhões, US$ 6,11 bilhões e US$ 4,24 bilhões.

Por criptooativo, o bitcoin respondeu por US$ 2,54 bilhões em entradas líquidas, mas o ether também demonstrou pressão compradora ao atingir nova máxima histórica semanal de US$ 1,2 bilhão de saldo positivo. Fundos baseados em XRP, Short Bitcoin, Cardano, BNB e Litecoin capitaram respectivos líquidos de US$ 134,3 milhões, US$ 6,2 milhões, US$ 5,2 milhões, US$ 3,3 milhões e 2,1 milhões.

Na contramão, fundos baseados em Solana e cestas multiativos recuaram em respectivos líquidos de US$ 14,1 milhões e US$ 6,3 milhões.

Por produto de investimento, as principais entradas foram do iShares Bitcoin Trust com US$ 2,63 bilhões, iShares Ethereum Trust com US$ 572,8 milhões, US$ Fidelity Ethereum Fund com US$ 295,8 milhões, Fidelity Wise Origin Bitcoin com US$ 262,2 milhões e Ether Strategy ETF com US$ 183,4 milhões.

Pelo contrário, Grayscale Bitcoin Trust BTC, Grayscale Ethereum Trust, ProShares Bitcoin Strategy, Ark 21 Shares Bitcoin ETF e Bitcoin Tracker One-Sek registraram os maiores volumes de saídas com respectivos líquidos de US$ 383,5 milhões, US$ 101,7 milhões, US$ 68,4 milhões, us$ 39 milhões, US$ 12,3 milhões.

Na semana anterior, os investidores nacionais recuaram, mas alcançaram R$ 1 bilhão em investimentos em fundos de criptomoedas em 2024.

