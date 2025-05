Brasil retira R$ 3,4 milhões em mais uma semana otimista dos fundos de criptomoedas

Os investidores do Brasil retiraram líquidos US$ 600 mil, R$ 3,4 milhões, de fundos de criptomoedas no acumulado semanal de sexta-feira, 9. O que apontou para a realização de ganhos, já que o período registrou US$ 882 milhões em entradas líquidas globais, segundo a CoinShares.

De acordo com o relatório da gestora de criptmoedas, além do Brasil, Suécia, Canadá e Hong Kong retiraram líquidos US$ 12 milhões, US$ 8 milhões e US$ 4,3 milhões respectivamente. Em direção contrária, Estados Unidos, Alemanha, Austrália e Suécia registram respectivos aportes líquidos semanais de US$ 840 milhões, US$ 44,5 milhões, US$ 10,2 milhões e US$ 200 mil. Enquanto isso, outros países totalizaram saldo positivo de US$ 12 milhões no período.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Na avaliação da CoinShares, a quarta semana consecutiva no azul dos produtos de investimento baseados em criptomoedas foi resultado de uma combinação de fatores que antecederam o acordo comercial entre Estados Unidos e China, anunciado nessa segunda-feira. Entre eles, um aumento global de oferta de moeda M2, que inclui dinheiro em espécie e outros ativos com alta liquidez, como o bitcoin.

No caso do bitcoin, observou a CoinShares, o benchmark cripto foi amplamente usado como hedge nas últimas semanas, pelo medo de estagflação nos EUA, além da criação de reservas estratégicas de bitcoin.

Assine a newsletter do Future of Money e saiba tudo sobre o futuro do dinheiro, dos investimentos e do seu bolso.

O relatório ressaltou que o rei das criptomoedas ainda favoreceu o acumulado de US$ 62,9 bilhões em entradas líquidas em fundos negociados em bolsa (ETFs) de bitcoin, desde a aprovação da SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, em janeiro do ano passado.

Com a pressão compradora da semana passada, o total de ativos sob gestão (AuM, na sigla em inglês) chegou a US$ 169,25 bilhões. Nesse caso, o AuM dos investidores do Brasil superou US$ 1,43 bilhão e favoreceu a manutenção da sexta colocação global do país. Estados Unidos, Canadá, Suíça, Alemanha e Suécia fecharam a semana com respectivos AuM de 129,36 bilhões, US$ 6,04 bilhões, US$ 5,87 bilhões, US$ 5,74 bilhões e US$ 3,44 bilhões.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

Na aferição de fundos baseada por criptoativos, o Bitcoin representou US$ 867 milhões em entradas líquidas. Na sequência, fundos em Sui, Short Bitcoin, Ethereum, Ripple e Cardano responderam por respectivos saldos de US$ 11,7 milhões, US$ 1,6 milhão, US$ 1,5 milhão, US$ 1,4 milhão e US$ 0,8 milhão.

Por gestora/fundos, o relatório destacou que os iShares ETFs (Bitcoin e Ethereum) da gestora BlackRock atraíram líquidos US$ 1,026 bilhão e representaram a maior pressão compradora da semana passada, quando o Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) e os fundos da ARK 21 Shares acumularam respectivas entradas líquidas de US$ 62 milhões e US$ 46 milhões. Na direção contrária, os fundos da Grayscale e da Bitwise acumularam respectivas retiradas líquidas semanais de US$ 168 milhões e US$ 27 milhões.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | Tik Tok