Brasil retira R$ 3,4 milhões de fundos de criptomoedas em meio ao maior avanço global em 18 semanas

As participações de investidores do Brasil em fundos de criptomoedas recuaram em líquidos US$ 600 mil, R$ 3,4 milhões, no acumulado semanal de sexta-feira, 25. Esse período registrou US$ 3,4 bilhões em entradas líquidas globais, o maior volume em 18 semanas, segundo a CoinShares.

Segundo o relatório da gestora de criptomoedas, além do Brasil, que, apesar do recuo semanal, se manteve no azul com entradas líquidas de US$ 2,1 milhões no acumulado de abril, o Canadá também foi na contramão global na semana passada, em líquido US$ 1,6 milhão.

Por outro lado, Estados Unidos, Alemanha, Suíça, Austrália, Suécia e Hong Kong aportaram respectivos líquidos de US$ 3,3 bilhões, US$ 51,5 milhões, US$ 41,4 milhões, US$ 4,9 milhões, US4 4,2 milhões e US$ 0,3 milhão.

Para a CoinShares, a retomada da participação institucional nos ativos digitais está relacionada com o recuo da aversão ao risco decorrente da guerra das tarifas alfandegárias iniciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, intensificadas nas últimas semanas em relação à China.

Em relação à semana anterior, quando os aportes do Brasil alcançaram US$ 700 mil na esteira do lançamento do FOMO11 da Hashdex, o total de ativos sob gestão (AuM, na sigla em inglês) dos investidores nacionais avançou a US$ 1,3 bilhão de um total global de US$ 151,63 bilhões e manteve o país na sexta colocação.

Estados Unidos, Canadá, Suíça, Alemanha e Suécia fecharam a semana com respectivos AuM de 116,31 bilhões, US$ 5,47 bilhões, US$ 5,39 bilhões, US$ 5,39 bilhões e US$ 3,09 bilhões.

Por criptoativo, os fundos de bitcoin representaram a maior fatia dos aportes líquidos semanais, US$ 3,18 bilhões. Na mesma direção, fundos em Ethereum, XRP, Sui, cestas multiativos e Short Bitcoin receberam respectivos depósitos líquidos de US$ 183 milhões, US$ 31,6 milhões, US$ 20,7 milhões, US$ 2,4 milhões e US$ 1,6 milhão no período, enquanto os fundos em Solana caminharam na contramão, em líquidos US$ 5,7 milhões.

Os produtos de investimento com maior volume de entrada líquida semanal foram o iShares Bitcoin Trust ETF (US$ 1,44 bilhão), ARK 21Shares Bitcoin ETF (621,1 milhões), Fidelity Wise Origin Bitcoin (US$ 573,8 milhões), Bitwise Bitcoin ETF (US$ 116,7 milhões) e Grayscale BITCN TRU ETF (US$ 103,4 milhões).

Os fundos cripto com maior volume de saída líquida semanal foram Grayscale ETHEREUM TRUST ETF (US$ -32 milhões), Purpose Bitcoin ETF (US$ -18,3 milhões), 21Shares Solana Staking ETP (US$ -5,5 milhões), 21Shares Bitcoin Single (US$ -4,9 milhões) e 2X Bitcoin Strategy ETF (US$ -4,2 milhões).

