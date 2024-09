Brasil investe R$ 7,7 milhões em fundos de criptomoedas em semana pós decisão rara do Fed

Os investimentos do Brasil em fundos de criptomoedas representaram um fluxo de entradas líquidas de US$ 1,4 milhão, R$ 7,7 milhões, no acumulado semanal da última sexta-feira, 20. Nesse período, o avanço global foi US$ 321 milhões, segundo a CoinShares.

De acordo com a gestora, Estados Unidos e Suíça investiram líquidos US$ 277 milhões e US$ 63,4 respectivamente. Em direção contrária, Alemanha, Suécia, Canadá e Hong Kong sacaram respectivos líquidos US$ 9,5 milhões, US$ 7,8 milhões, US$ 2,3 milhões e US$ 1,3 milhão.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

Apesar do recuo no início da semana, o corte de 50 pontos-base na taxa de juros básica pelo Federal Reserve (Fed) na última quarta-feira, 18 favoreceu o fechamento semanal de US$ 9,5 bilhões no volume de negociações, 9% de aumento ante a semana anterior.

No caso do total de ativos sob gestão (AuM), o monitoramento apontou a manutenção do Brasil na sexta colocação global com US$ 910 milhões em investimentos. Nesse caso, as primeiras colocações se mantiveram com EUA, Suíça, Canadá, Alemanha e Suécia, com respectivos volumes de US$ 65,45 bilhões, US$ 4,78 bilhões, US$ 4,29 bilhões, US$ 3,72 bilhões e US$ 2,84 bilhões.

BTG revela quais as melhores criptomoedas para investir no segundo semestre! Acesse gratuitamente

ONDE INVESTIR EM CRIPTO NO 2º SEMESTRE? DESCUBRA NESTE RELATÓRIO GRATUITO

Por criptoativo, bitcoin, cestas multiativos, Short Bitcoin e Solana capitanearam líquidos US$ 284 milhões, US$ 54,2 milhões, US$ 5,1 milhões e US$ 3,2 milhões respectivamente. Pelo contrário, os fundos baseados em Ethereum representaram quase a totalidade das saídas líquidas do segmento, US$ 28,5 milhões.

Na aferição por gestora/produtos, Grayscale, CoinShares XRT e Purpose Investments ETF representaram respectivas saídas líquidas de US$ 65 milhões, US$ 8 milhões e US$ 4 milhões. Em direção contrária, as principais entradas líquidas foram do Fidelity ETFs, ARK 21 Shares, Bitwise ETFs e iShares, da gestora BlackRock, com respectivos aportes líquidos de US$ 138 milhões, US$ 102 milhões, US$ 67 milhões e US$ 30 milhões. Segundo o levantamento, os outros produtos totalizaram US$ 54 milhões em depósitos líquidos.

Na semana anterior, os fundos de criptomoedas atraíram R$ 15,5 milhões em investimentos nacionais.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok