Brasil investe R$ 3,7 milhões em semana de saque massivo em fundos de criptomoedas

Os investidores brasileiros depositaram US$ 700 mil, cerca de R$ 3,7 milhões, em produtos de investimento negociados em bolsa (ETPs) baseados em criptomoedas na semana encerrada na última sexta-feira, 14, período marcado por US$ 600 milhões em saídas líquidas globais, maior volume desde 22 de março segundo dados da CoinShares.

O fluxo negativo coincidiu com o avanço do FUD (medo, incerteza e dúvida na sigla em inglês) que tomou conta do mercado na semana passada, antes da reunião do comitê federal de mercado (FOMC) do Federal Reserve, que decidiu pela manutenção da taxa básica anual entre 5,25% e 5,50% nos EUA.

De acordo com o relatório da gestora, além do Brasil, Alemanha e Austrália mantiveram saldo positivo no período, em respectivos aportes líquidos de US$ 17,4 milhões e US$ 1,7 milhão no acumulado semanal. Em direção contrária, EUA, Suíça, Suécia, Canadá e Hong Kong sacaram respectivamente US$ 565 milhões, US$ 23,7 milhões, US$ 14,9 milhões e US$ 1,3 milhão.

O volume de negociação semanal foi de US$ 11 bilhões ante US$ 12,8 bilhões do período anterior e US$ 22 bilhões da média deste ano. Já o total de ativos sob gestão (AuM) recuou US$ 100 milhões, para US$ 94,19 bilhões. Nesse caso, o Brasil manteve a sexta posição global com US$ 930 milhões em aportes enquanto EUA manteve a liderança com US$ 73,81 bilhões, seguido por Suíça, Canadá e Alemanha, com respectivos AuM de US$ 4,8 bilhões, US$ 4,79 bilhões e US$ 4,21 bilhões.

Por criptoativo, o bitcoin respondeu por US$ 621 milhões das saídas líquidas semanais, seguido por Solana e cestas multiativos, em respectivos volumes de US$ 1,1 milhão e US$ 200 mil. Em direção contrária, o ether capitaneou os depósitos com US$ 13,1 milhões, seguido pelo XRP com US$ 1,1 milhão, Litecoin e Chainlink , ambos com US$ 800 mil em entradas líquidas no período.

Por produtos/gestoras, o levantamento mostrou que o iShares ETFs, da gestora BlackRock, representou o único fundo cripto com saldo semanal positivo, de US$ 42 milhões. Na contramão, Grayscale ARK 21 Shares e Fidelity ETFs lideraram os maiores volumes em saídas líquidas, em respectivos volumes de US$ 273 milhões, US$ 150 milhões e US$ 146 milhões.

Na semana anterior, os investidores nacionais aportaram R$ 50 milhões em fundos de criptomoedas na primeira semana de junho.

