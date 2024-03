Brasil ignora recuo do bitcoin e investe R$ 118 milhões em fundos de criptomoedas em uma semana

Em direção oposta à queda semanal de 6,5% do bitcoin, que era negociado em torno de US$ 67,4 mil (+0,3%) no começo da tarde desta segunda-feira, 18, investidores do Brasil aportaram US$ 23,7 milhões, cerca de 118 milhões, em fundos de criptomoedas no acumulado semanal da última sexta-feira, 15.

Nesse período, os aportes globais atingiram novo recorde em produtos desse segmento, US$ 2,9 bilhões, em entradas líquidas. O que impulsionou o acumulado mundial sob gestão (AuM, na sigla em inglês) para US$ 96,6 bilhões, de acordo com dados divulgados pela gestora CoinShares.

De acordo com o relatório, US$ 2,95 bilhões em aportes líquidos, diferença entre depósitos e saques, foram feitos por investidores dos EUA, além de US$ 5 milhões da Austrália e US$ 14,8 milhões de outros países. Por outro lado, Suíça, Suécia, Canadá e Alemanha registram saídas líquidas de US$ 32,6 milhões, 21,2 milhões, US$ 14,9 milhões e US$ 9,7 milhões, respectivamente.

Em relação ao AuM, os EUA acumularam US$ 76,1 bilhões, Suíça, Canadá, Alemanha, Suécia, Brasil, Austrália e França tinham aportado US$ 5,22 bilhões, US$ 5,2 bilhões, US$ 4,42 bilhões, US$ 3,67 bilhões, US$ 827 milhões, US$ 73 milhões e US$ 21 milhões, respectivamente, enquanto o somatório de outros países representava pouco mais de US$ 1 bilhão.

Segundo a CoinShares, a semana passada repetiu a semana anterior em termos de volume de negociações de produtos de criptomoedas ao manter o volume de US$ 43 bilhões. Em relação as criptomoedas, o bitcoin registrou entradas de US$ 2,86 bilhões enquanto Ethereum, Solana e Polygon apresentaram saídas líquidas de US$ 14 milhões, US$ 2,7 milhões e US$ 6,8 milhões, respectivamente.

O sucesso do ETF da BlackRock

Quanto aos produtos, o iShares ETFs da gestora BlackRock registrou o maior volume de entrada líquida, US$ 2,48 bilhões, seguido pelo Fidelity ETFs, em US$ 718 milhões, e o ARK 21 Shares, em US$ 154 milhões, enquanto os fundos da gestora Grayscale Investments LLC atingiram saídas líquidas de US$ US$ 1,24 bilhão, entre outras retrações.

Na semana anterior, o Brasil alcançou R$ 4 bilhões em investimentos em fundos de criptomoedas.

