Brasil ignora recuo do bitcoin e atinge R$ 4,7 bilhões em fundos de criptomoedas

Os investidores brasileiros aportaram US$ 2,9 milhões, cerca de R$ 14,5 milhões, em produtos de investimento de criptomoedas na última semana, quanto o país acumulou US$ 945 milhões, aproximadamente R$ 4,7 bilhões, em produtos desse segmento. Globalmente o total acumulado sob gestão (AuM, na sigla em inglês) atingiu US$ 97,91 bilhões, segundo dados da CoinShares.

De acordo com último relatório semanal da gestora de criptomoedas, os EUA puxaram as entradas líquidas em um volume semanal de US$ 897 milhões enquanto a Austrália registrou US$ 1,5 milhão em entradas líquidas e outros países somaram US$ 9 milhões.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

Por outro lado, Canadá, Suíça, Alemanha e Suécia registraram saídas líquidas em volumes de US$ 20,3 milhões, US$ 15,6 milhões, US$ 10,5 milhões e US$ 2,4 milhões, respectivamente.

Em relação ao AuM, EUA, Suíça, Canadá e Alemanha ocupavam as primeiras posições, respectivamente como US$ 76,96 bilhões, US$ 5,22 bilhões, US$ 5,16 bilhões e US$ 4,53 bilhões.

As altcoins registraram entradas líquidas acumuladas de US$ 18,3 milhões na última semana com a Solana liderando o fluxo em US$ 6,1 milhões, seguida pelo Polkadot em US$ 2,4 milhões além de outras altcoins que totalizaram US$ 10,8 milhões. Nesse período, o ether recuou em US$ 18,9 milhões, já o bitcoin manteve a liderança geral ao responder por US$ 865 milhões em entradas líquidas.

Por provedores de produtos de investimento, a Grayscale Investments LLC registrou saídas líquidas em um total de US$ 960 milhões. Por outro lado, iShares ETFs da gestora BlackRock, Fidelity e ARK 21 Shares registraram entradas líquidas de US$ 617 milhões, US$ 610 milhões e US$ 302 milhões respectivamente enquanto outros provedores responderam por um total semanal de US$ 359 milhões em entradas líquidas.

Segundo o relatório, apesar da recuperação da maior fatia da perda da semana anterior, os dados apontam para um abrandamento das negociações de fundos de criptomoedas, a um volume diário de US$ 5,4 bilhões, número 36% menor que o pico de três semanas atrás.

Embora esse montante esteja bem acima da média de 2023, de US$ 347 milhões, os dados sugerem um esfriamento do mercado em relação à expectativa inicial, segundo a CoinShares.

Na semana anterior, o país aportou R$ 44,5 milhões e liderou os investimentos globais em fundos de criptomoedas.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok