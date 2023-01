Braço de investimentos da Samsung vai lançar ETF de futuros de bitcoin

A Samsung Asset Management Hong Kong (SAMHK), uma subsidiária do braço de investimentos da Samsung, anunciou que deve listar o "Samsung Bitcoin Futures Active ETF" no mercado de ações de Hong Kong na próxima sexta-feira, 13. O movimento ocorre em meio a um aumento no interesse do governo local e de investidores institucionais da região na indústria de criptomoedas.

O ETF, ou fundo negociado em bolsa, acompanhará o preço à vista do bitcoin investindo em contratos futuros da criptomoeda listados na Bolsa Mercantil de Chicago (CME). Ele investirá principalmente no fundo CME Bitcoin Futures, com alguns investimentos adicionais no CME Micro-Bitcoin Futures.

Atualmente, Hong Kong é o único mercado na Ásia onde os ETFs de futuros de bitcoin podem ser negociados. O Samsung Bitcoin Futures ETF vai se juntar ao Hong Kong Crypto Futures ETF, que atingiu US$ 70 milhões em aportes logo após o início das negociações em 2022. Outros mercados em todo o mundo incluem Canadá, EUA, Austrália e alguns países europeus, como a Suíça.

Park Seong-jin, chefe da Samsung Asset Management Hong Kong, comentou que “Hong Kong é o único mercado na Ásia onde os ETFs de futuros de bitcoin são listados e negociados no mercado institucional. Será uma nova opção para investidores interessados na criptomoeda como um produto competitivo para refletir a experiência dos investidores em gestão de risco".

A listagem do novo ETF fornecerá aos investidores de varejo e institucionais uma nova maneira de obter exposição ao ativo, o que pode ajudar a atrair mais investidores convencionais para o espaço das criptomoedas. Com a reputação e o poder da marca Samsung, o fundo pode ser uma opção atraente para investidores que procuram uma maneira de investir na criptomoeda sem a necessidade de compra e administração de chaves privadas diretamente.

O movimento da Samsung ocorre no momento em que o preço do bitcoin ultrapassou o nível de US$ 17 mil, indicando um potencial aumento no sentimento positivo entre os traders. Outras criptomoedas também seguiram o exemplo, registrando uma recuperação no mercado cripto mais amplo.

Em 2022, a Samsung Asset Management Hong Kong Limited detinha US$ 1,4 bilhão em ativos sob gestão, enquanto a marca mundialmente reconhecida da Samsung continua ativamente envolvida no espaço cripto. A empresa sul-coreana, avaliada em mais de US$ 300 bilhões, possui sua própria carteira blockchain. O principal smartphone da marca, o Galaxy S22, vem com uma carteira de criptomoedas pré-instalada.

O novo ETF de bitcoin é mais uma indicação de que a marca global está procurando capitalizar o crescente interesse da população em criptomoedas.

