Boticário quer vantagens que 'só NFT e cripto podem oferecer' em estratégias de marketing

Na última sexta-feira, 2, ocorreu o NFT Brasil, evento focado em tokens não fungíveis (NFTs) e as tecnologias que envolvem a Web3, nova fase da internet. Durante o evento, Natalia Calixto, diretora de mídia, CRM, loyalty e insights do Grupo Boticário, comentou sobre as iniciativas do conglomerado de marcas de beleza neste universo.

Anteriormente, com a marca Eudora, o Boticário já lançou uma coleção de NFTs de sucesso no dia do beijo, em julho do ano passado. A campanha teve Sabrina Sato como protagonista e contou com a divulgação de Andressa Suita, Camila Queiroz, Erika Januza e Hugo Gloss.

Os compradores dos NFTs recebiam uma arte digital personalizada da própria boca e um kit de batons. Os modelos mais caros ainda incluíam uma visita à fábrica da Boticário e a personalização de um batom próprio.

Durante o NFT Brasil, no painel “NFTs e marcas: uma nova era no marketing”, Natalia Calixto comentou que um dos NFTs do leilão chegou a ser vendido por R$ 1.700 e todo o valor arrecadado com a coleção foi totalmente revertido para Fundação Grupo Boticário.

Web3 é um caminho sem volta

Sobre a experiência de trazer conceitos do mundo digital para a marca de beleza, Natalia classificou como um “caminho sem volta”.

“Enquanto ainda não chegamos lá, estamos aprendendo. Quando chegarmos na Web3, já teremos muitos aprendizados. Testamos muita coisa, cada campanha tem uma regra de testar pelo menos uma coisa”, acrescentou durante o painel, que também contou com a presença de Danielle Rossini, da Campari Group Brasil, e Antônia Souza, da Lumx Studios, startup responsável pelos NFTs da Reserva que teve parte adquirida pelo BTG Pactual recentemente.

As estratégias de marketing do Grupo Boticário devem incluir cada vez mais a nova realidade digital e conceitos figital, que unem o mundo físico ao digital, para estabelecer relacionamentos mais próximos com o consumidor. “Para quem não tem estratégia qualquer caminho serve. Por isso é muito importante ouvir a sua comunidade”, disse Natalia.

“Eu olho muito pra NFT nessa linha: ‘quais as possibilidades que ele pode me trazer além do que já existe? O que só um NFT ou uma cripto pode me fornecer?’ Essas são áreas que ainda estão em estudo para nós, mas eu sou muito otimista com a tecnologia”, acrescentou a diretora de mídia, CRM, loyalty e insights.

“Estamos aqui falando de um tema que não existia quando a gente nasceu, assim como o Google e o Facebook também não existiam. Então acho que isso vai gerar oportunidades que a gente ainda não consegue nem imaginar. E assim vamos conseguir criar vantagens competitivas para as marcas. Pensar nas possibilidades me dá muita energia. Ainda estamos na pontinha do icerberg”, concluiu.

