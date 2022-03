Bored Ape Yacht Club revela prévia de metaverso com NFTs famosos

A Yuga Labs, empresa responsável por uma das coleções de NFTs mais famosas e rentáveis da história do blockchain, revelou mais detalhes de como será o seu metaverso no último sábado, 19.

A notícia de que os macacos da “Bored Ape” iriam deixar o mundo das imagens em formato JPEG e habitar um metaverso com sua própria criptomoeda abalou o mercado durante a semana, com a ApeCoin disparando 700% no primeiro dia de negociações. No entanto, poucos detalhes haviam sido revelados sobre como o “planeta dos macacos” virtuais se pareceria.

Agora, a Yuga Labs publicou um trailer onde é possível ver um “Bored Ape” pescando. Ele sente algo puxar sua vara, e quando vê o que era, trata-se de uma garrafa com a ordem “beba-me”. Após beber o líquido azul brilhante, catástrofes naturais começam a acontecer como se o mundo estivesse acabando, e o personagem percebe que, na verdade, estava escrito “não beba”.

Sequestrado por uma criatura voadora, o macaco é levado para uma realidade paralela. Lá, é recebido por outros NFTs, de coleções como CryptoPunks, Meebits, CryptoToadz, Cool Cats e World of Women. Tudo isso, ao som da música “Break on Through”, da banda The Doors, cujo refrão pede que as pessoas “atravessem para o outro lado”.

See you on the Otherside in April. Powered by @apecoin pic.twitter.com/1cnSk1CjXS — Yuga Labs (@yugalabs) March 19, 2022

“Vejo vocês no outro lado em abril. Desenvolvido pela ApeCoin”, dizia a publicação da Yuga Labs no Twitter. A ApeCoin também será a organização autônoma descentralizada (DAO) responsável pela criptomoeda de mesmo nome e o metaverso chamado MetaRPG.

Inicialmente, a Yuga Labs selecionou os nomes que participarão do conselho de administração da ApeCoin, que incluirá o cofundador do Reddit, Alexis Ohanian, e Amy Wu, da FTX Ventures. Eles vão cumprir a tarefa por seis meses, e depois os usuários votarão em novos membros, que permanecem no cargo por um ano.

Ainda durante a semana, a Animoca Brands, empresa responsável por grandes sucessos do metaverso como The Sandbox, anunciou que estará trabalhando no universo da Bored Ape Yacht Club.

Animoca Brands is excited to announce that we'll be adopting @ApeCoin for the secret project we've been developing with @BoredApeYC. Also, a reminder - anyone can register at https://t.co/PCeVFBe6QX pic.twitter.com/UnAPaJiEsG — Animoca Brands (@animocabrands) March 17, 2022

“A Animoca Brands está animada em anunciar que adotaremos a ApeCoin para um projeto secreto que estamos desenvolvendo com a Bored Ape Yacht Club”, dizia a publicação, que contava com um link. Ao clicar, é possível acessar uma página para se registrar que possui o mesmo plano de fundo do vídeo, que foi divulgado dias depois.

O lançamento enigmático movimentou o universo cripto, com vídeos, prévias e doações de criptomoedas aos donos de NFTs da coleção que geraram lucros de até US$ 56 milhões. No entanto, o preço da ApeCoin sofre forte correção. No momento, a criptomoeda apresenta quedas de 13% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap.

