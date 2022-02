Bolsa de Nova York solicita patente de plataforma para negociação de NFTs

A Bolsa de Valores de Nova York, ou NYSE, registrou um pedido de marca registrada no Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos (USPTO), em 10 de fevereiro, a fim de registrar o nome "NYSE" para vários produtos e serviços relacionados a blockchain e criptomoedas. Os produtos especificados incluem software de realidade virtual e realidade aumentada, tokens não fungíveis (NFTs) e marketplaces online.

De acordo com o pedido, a bolsa financeira seria capaz de fornecer “bens virtuais para download”, de NFTs e colecionáveis ​​digitais, bem como a “autenticação de dados em NFTs usando a tecnologia blockchain”. Esta não é a primeira vez que a NYSE investe em NFTs ou no metaverso. Em abril de 2021, seis NFTs da NYSE foram lançados para comemorar os IPOs do Spotify, Snowflake, Unity, DoorDash e Roblox.

Em seu site oficial, a NYSE afirmou que há "muitos mais NFTs da NYSE por vir, à medida que continuamos a receber novas e inovadoras empresas em nossa comunidade". O comunicado indica planos para lançar um marketplace de NFTs, para compradores, vendedores e criadores de "ativos digitais, obras de arte, colecionáveis ​​e tokens não fungíveis".

No pedido, há também uma seção que detalha "serviços de negociação de criptomoedas" que facilitariam a "troca financeira de moeda virtual". Além disso, a realidade virtual disponível para download, a realidade aumentada, bem como a interface de programação de aplicativos ou API, também estariam incluídos no aplicativo.

A bolsa de Nova York segue várias outras empresas de capital aberto que apresentaram pedidos de marca registrada, não apenas para proteger suas marcas, mas para tornar pública sua incursão no blockchain e nos NFTs. Recentemente, o McDonald's enviou um pedido de marca registrada para abrir restaurantes no metaverso.

A patente da Disney para atrações interativas para visitantes de parques temáticos também foi aprovada.

