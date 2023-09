Bolsa de crédito de carbono usa blockchain para registrar selo de sustentabilidade e qualidade

A B4, primeira bolsa de crédito de carbono a usar blockchain, anunciou recentemente que está recebendo inscrições para um Grupo de Trabalho de validação de selo de sustentabilidade e qualidade. O selo visa aprimorar os processos do mercado de crédito de carbono com a transparência da tecnologia blockchain.

Especialistas do ramo podem se inscrever para o Grupo de Trabalho até o dia 20 de setembro. Em um comunicado, a B4 citou profissionais da área jurídica, de auditoria, tecnologia, agro, biodiversidade, floresta, fauna, flora e profissionais do padrão ISSO e ABNT.

O Grupo de Trabalho é específico para a validação do selo de qualidade da B4, que visa simplificar o acesso das empresas a um ponto de referência que facilite a incorporação de projetos de sustentabilidade de forma eficiente e econômica. A iniciativa estabelece diretrizes claras e avançadas que estabelecem práticas sustentáveis para empresas que desejam seguir essa trajetória.

Empresas que desejam seguir o caminho dos créditos de carbono terão acesso a diretrizes mais claras como resultado do projeto, diz a B4.

“Tanto o mercado regulado quanto o mercado voluntário, terão acesso a padrões que geram maior transparência ao método de inventário, de auditoria e avaliação de crédito de carbono, assim como a uma ferramenta que permite que informações sobre créditos de biodiversidade”, menciona um comunicado de imprensa.

A tecnologia blockchain assume o papel de garantir a transparência, imutabilidade e rastreabilidade. Ao final do projeto, o documento criado para estabelecer as premissas de concessão do selo será registrado no blockchain.

“A importância desse encontro é reforçada, frente aos desafios que envolvem o novo mercado de crédito carbono, hidrogênio verde e biodiversidade, com padrões pouco conhecidos e, ainda, de difícil acesso para empresas que desejam dar início a um projeto de sustentabilidade no seu negócio”, mencionou a B4 em um comunicado.

