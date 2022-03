Bolsa brasileira ganha novo ETF focado no mercado cripto: conheça o NFTS11

A Investo, gestora brasileira com foco em ETFs, anunciou na última quinta-feira, 17, seu primeiro fundo passivo negociado em bolsa focado em criptomoedas do metaverso. O NFTS11 investirá nas principais criptomoedas do setor, das principais plataformas ligadas aos novos universos de realidade virtual.

O ETF busca replicar o índice "MVIS CryptoCompare Media & Entertainment Leaders", administrado pela MV Index Solutions (MVIS). Entre as principais criptomoedas listadas no índice, estão a das plataformas Decentraland (MANA), The Sandbox (SAND) e Axie Infinity (AXS).

“Vivemos em uma geração em que os mundos virtuais estão gerando uma riqueza para os usuários que passam cada vez mais tempo interagindo em plataformas digitais, e o brasileiro também merece participar dessa riqueza que é criada. É justamente isso que o NFTS11 possibilita - facilitar o investimento em ativos dos mundos virtuais, aproximando os investidores de um mundo com alto potencial”, afirmou Cauê Mançanares, CEO da Investo.

A taxa de administração do fundo, que está em período de reservas até o dia 29 desse mês, é de 0,75% ao ano, e seu valor de aquisição mínimo, de R$ 100. Instituições como o banco BTG Pactual e a corretora Vitreo estão participando da oferta.

“A Investo traz o NTFS11 ao mercado para ajudar o brasileiro que deseja investir no mercado de criptomoedas ligadas aos NFTs, e fazer esse investimento de forma segura, com toda a transparência e segurança que um ETF permite. Dessa forma, o investidor brasileiro pode participar no potencial de investimento que as criptomoedas e os NFTs trazem”, concluiu Cauê.

Os ETFs, sigla em inglês para "Exchange Trade Fund", ou simplesmente "fundos negociados em bolsa", são uma forma prática e segura de investimento. Nessa semana, a Hashdex, tradicional gestora brasileira de cripto anunciou o lançamento do WEB311, primeiro ETF brasileiro focado em investir em smart contracts e Web3. Ao todo, a bolsa de valores brasileira, a B3, já soma nove ETFs de cripto disponíveis para negociação.

