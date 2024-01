Bolsa americana renova máxima, mas bitcoin despenca: veja a análise dos principais índices e moedas

O ano de 2024 começou com desafios para os criptoativos. Enquanto a bolsa americana renovou máxima histórica, o bitcoin acumula queda de 7,87% desde o início de janeiro. O cenário global é de leve recuperação nos rendimentos dos títulos de 10 anos dos Estados Unidos e fortalecimento do dólar global (DXY).

O movimento técnico das ações americanas descolocou daquilo que é considerado “padrão” para a sua correlação com os outros mercados, mas ressaltamos que a alta do SPX ainda é bastante concentrada em ativos de tecnologia. O otimismo dos outros ativos de risco pode estar relacionado a um posicionamento a favor da possibilidade de corte de juros dos EUA ainda no final do primeiro trimestre (precificado pelas opções de Fed).

A aprovação dos ETFs e o movimento de queda dos criptoativos na sequência parece ser um caso clássico de “compra no boato e vende no fato”. A perspectiva dessa aprovação é positiva no médio prazo, mas a realização de lucros e virada do fluxo parece trazer pressões baixistas para o curto prazo.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Apresentamos a análise técnica do S&P 500, DXY, bitcoin e ether.

S&P 500

O S&P 500 fechou a última semana com alta de 1,17% e renovou sua máxima histórica. A tendência de curto e médio prazo do índice de ações dos EUA é de alta. No gráfico diário, as médias móveis de 21 e 50 dias têm cruzamento de alta, sugerindo o aumento da pressão compradora e o rompimento do último topo em 4.800 pode levar à formação de uma nova pernada de alta.

O Índice de Força Relativa está em patamar de sobrecompra e indica uma piora na relação risco/retorno. Acreditamos na continuidade do movimento de alta para o SPX, mas um movimento de correção no curto prazo pode ser saudável, com próximos suportes em 4.680 e 4.600.

DXY

O dólar fechou a última semana com alta de 0,78%. A tendência de médio prazo é de baixa, mas temos uma tentativa de recuperação no curto prazo, após o preço ter falhado em romper o fundo anterior em 101,000.

Insight: O movimento dominante no curto prazo é de alta, mas observamos uma dificuldade do preço em romper a média móvel de 200 dias. O price action mostra o início de uma lateralidade curta, mas o rompimento do topo em 103,700 pode impulsionar a formação de uma nova pernada de alta, com objetivos em 104,275 (dezembro de 2023) e 106,000 (novembro de 2023). Os próximos suportes são 102,200 e 101,000.

Bitcoin (BTCUSD)

O bitcoin caiu 20% desde o seu topo, após a aprovação do primeiro ETF de bitcoin à vista nos EUA. Atualmente, temos uma tentativa de reversão de tendência de curto prazo de alta para baixa e observamos o cruzamento das médias móveis de 21 e 50 dias.

O preço havia formado uma figura de “triângulo ascendente” (fundos mais altos e uma resistência horizontal), mas falhou em romper o topo. A perda do fundo em US$ 41.400 acionou um pivô de baixa e trouxe aumento da pressão vendedora, abrindo espaço para o teste da consolidação de novembro/23 em US$ 35.500.

O price action mostra a formação de máximas e mínimas mais baixas que as anteriores e enxergamos pouca reação da ponta compradora.

O gráfico de H4 (cada barra representa um período de 4 horas) permite um melhor detalhamento dos movimentos técnicos de curto prazo. O preço rompeu a média móvel de 200 períodos e observamos que a média móvel de 21 períodos tem atuado como uma resistência importante, oferecendo novas oportunidades de venda.

O Índice de Força Relativa está em 21, nesse período gráfico, e indica a possibilidade de algum respiro até a resistência citada em US$ 40.500. Acreditamos em continuidade do movimento de queda até o suporte do gráfico diário em US$ 35.500. Os topos dos movimentos de recuperação podem atuar como resistências relevantes e oferecer novas oportunidades de venda em uma relação melhor de risco/retorno.

Ethereum (ETHUSD)

O ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, também fez um movimento de reversão de tendência de alta para baixa no início de 2024. O preço atingiu o nosso objetivo em US$ 2.700 (projeção de 161,8% de Fibonacci do pivô de alta anterior) e a possível realização de lucros fez com que o preço voltasse a buscar os US$ 2.000.

Na ótica de força relativa, o ether tem um posicionamento técnico um pouco melhor que o bitcoin, uma vez que não tivemos o rompimento do suporte em US$ 2.100. Acreditamos que essa região de preço pode ser defendida pelos players, mas o seu rompimento pode levar ao teste da média móvel de 200 dias em US$ 1.920.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok