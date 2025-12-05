'Bolha das Treasury Companies' já estourou, diz gestora

A chamada "bolha das Treasury Companies" (DATs, na sigla em inglês) já teria estourado em grande medida, segundo a gestora CoinShares. A avaliação aparece em uma publicação de blog da gestora, que indica uma forte revisão no mercado após um período em que essas estruturas eram negociadas com ágios expressivos em relação ao valor patrimonial líquido.

Segundo James Butterfill, head de research da CoinShares e autor da publicação, operações de tesouraria que chegaram a ser precificadas entre três e dez vezes o valor patrimonial líquido no verão de 2025 no hemisfério norte retornaram para níveis próximos a uma vez ou até abaixo desse patamar. O movimento representa, segundo o documento, um realinhamento significativo em um mercado que no passado tratou as DATs como uma grande tendência.

Butterfill escreveu que o rumo do mercado a curto prazo depende do comportamento das empresas diante da queda nos preços dos ativos. Ele afirmou que existem dois caminhos possíveis: uma liquidação desordenada ou a decisão de manter posições e aguardar uma recuperação. O executivo afirma que se inclina para a segunda alternativa. Para ele, há um ambiente macroeconômico em melhora e a possibilidade de cortes nas taxas de juros em dezembro, o que poderia atuar como um impulso adicional para o setor. “A possibilidade de redução das taxas pode melhorar o apetite por risco”, afirmou.

A publicação explica que o indicador mNAV, utilizado para comparar a capitalização de mercado somada à dívida e subtraída do caixa com o valor de mercado das reservas corporativas de bitcoin, também aponta para essa convergência de preços. A Strategy, maior detentora corporativa de bitcoin no momento, possui um mNAV de aproximadamente 1,13, reflexo do ajuste mais amplo observado entre essas companhias.

Desafios das DATs

Para a CoinShares, o desafio mais relevante é estrutural. O período recente evidenciou que a tolerância dos investidores à diluição acionária e à concentração em um único ativo sem geração de receita consistente está diminuindo. O relatório destaca que muitas empresas recorreram aos mercados públicos para ampliar suas tesourarias, mas falharam em desenvolver modelos de negócio sustentáveis, o que acabou prejudicando a credibilidade das estruturas baseadas em tokens.

Ainda assim, há sinais que indicam uma possível mudança de postura. Butterfill menciona que companhias consideradas mais robustas começaram a incorporar bitcoin como parte de uma estratégia disciplinada de tesouraria e gestão cambial. “Há indícios iniciais de uma abordagem mais saudável”, afirma o documento, ao observar que empresas com fundamentos mais sólidos utilizam os ativos digitais como uma ferramenta adicional e não como a base exclusiva de sua operação.

Conceito não foi "descartado"

A CoinShares argumenta que o conceito de DAT não foi descartado, mas passa por um processo de reclassificação. Para os analistas, investidores tendem a estabelecer distinções mais claras entre estruturas especulativas de tesouraria, estratégias corporativas mais tradicionais, veículos de investimento focados em tokens e empresas que utilizam ativos digitais de forma estratégica.

O relatório conclui que a próxima fase do mercado exigirá fundamentos sólidos, governança mais rigorosa e expectativas realistas. Segundo Butterfill, os ativos digitais devem atuar como instrumento de apoio e não como solução completa para os desafios das empresas.

