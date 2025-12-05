Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

'Bolha das Treasury Companies' já estourou, diz gestora

Executivo da CoinShares argumenta que conceito de Treasury Company, ou "DAT" não foi descartado, mas deve passar por uma reclassificação

Uma nova bolha? (.)

Uma nova bolha? (.)

Mariana Maria Silva
Mariana Maria Silva

Editora do Future of Money

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 17h06.

Tudo sobreCriptoativos
Saiba mais

A chamada "bolha das Treasury Companies" (DATs, na sigla em inglês) já teria estourado em grande medida, segundo a gestora CoinShares. A avaliação aparece em uma publicação de blog da gestora, que indica uma forte revisão no mercado após um período em que essas estruturas eram negociadas com ágios expressivos em relação ao valor patrimonial líquido.

Segundo James Butterfill, head de research da CoinShares e autor da publicação, operações de tesouraria que chegaram a ser precificadas entre três e dez vezes o valor patrimonial líquido no verão de 2025 no hemisfério norte retornaram para níveis próximos a uma vez ou até abaixo desse patamar. O movimento representa, segundo o documento, um realinhamento significativo em um mercado que no passado tratou as DATs como uma grande tendência.

  • INVISTA E GANHE R$ 50. Abra sua conta na Mynt, a plataforma crypto do BTG Pactual, invista R$ 150 em qualquer criptoativo até 20/12/2025 e ganhe R$ 50 de cashback em bitcoin. Confira o regulamento no site.

Butterfill escreveu que o rumo do mercado a curto prazo depende do comportamento das empresas diante da queda nos preços dos ativos. Ele afirmou que existem dois caminhos possíveis: uma liquidação desordenada ou a decisão de manter posições e aguardar uma recuperação. O executivo afirma que se inclina para a segunda alternativa. Para ele, há um ambiente macroeconômico em melhora e a possibilidade de cortes nas taxas de juros em dezembro, o que poderia atuar como um impulso adicional para o setor. “A possibilidade de redução das taxas pode melhorar o apetite por risco”, afirmou.

A publicação explica que o indicador mNAV, utilizado para comparar a capitalização de mercado somada à dívida e subtraída do caixa com o valor de mercado das reservas corporativas de bitcoin, também aponta para essa convergência de preços. A Strategy, maior detentora corporativa de bitcoin no momento, possui um mNAV de aproximadamente 1,13, reflexo do ajuste mais amplo observado entre essas companhias.

Desafios das DATs

Para a CoinShares, o desafio mais relevante é estrutural. O período recente evidenciou que a tolerância dos investidores à diluição acionária e à concentração em um único ativo sem geração de receita consistente está diminuindo. O relatório destaca que muitas empresas recorreram aos mercados públicos para ampliar suas tesourarias, mas falharam em desenvolver modelos de negócio sustentáveis, o que acabou prejudicando a credibilidade das estruturas baseadas em tokens.

Ainda assim, há sinais que indicam uma possível mudança de postura. Butterfill menciona que companhias consideradas mais robustas começaram a incorporar bitcoin como parte de uma estratégia disciplinada de tesouraria e gestão cambial. “Há indícios iniciais de uma abordagem mais saudável”, afirma o documento, ao observar que empresas com fundamentos mais sólidos utilizam os ativos digitais como uma ferramenta adicional e não como a base exclusiva de sua operação.

Conceito não foi "descartado"

A CoinShares argumenta que o conceito de DAT não foi descartado, mas passa por um processo de reclassificação. Para os analistas, investidores tendem a estabelecer distinções mais claras entre estruturas especulativas de tesouraria, estratégias corporativas mais tradicionais, veículos de investimento focados em tokens e empresas que utilizam ativos digitais de forma estratégica.

O relatório conclui que a próxima fase do mercado exigirá fundamentos sólidos, governança mais rigorosa e expectativas realistas. Segundo Butterfill, os ativos digitais devem atuar como instrumento de apoio e não como solução completa para os desafios das empresas.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube Telegram | Tik Tok  

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:CriptoativosCriptomoedasBitcoin

Mais de Future of Money

Solana é a escolhida da bilionária brasileira mais jovem do mundo

Não vai existir mercado de câmbio no futuro sem stablecoins, diz CEO do Braza Bank

Institucionalização vai reduzir volatilidade das maiores criptomoedas, diz executiva da Binance

Bitcoin volta para US$ 90 mil e depende do Fed para novas altas

Mais na Exame

Inteligência Artificial

O que os brasileiros esperam da IA? Pesquisa mostra interesse por mais investimentos

English

Moura Dubeux stands out in real estate sector and soars on the stock market

Esporte

Copa do Mundo 2026: veja como ficou o Grupo B

Ciência

Fósseis na Venezuela revelam detalhe impressionante sobre as anacondas