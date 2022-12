'Boa chance para quem pensa em se expor', diz analista sobre cotação do bitcoin

Nesta sexta-feira, 23, as criptomoedas se aproximam do final de ano com certa estabilidade, movimentando US$ 39 bilhões nas últimas 24 horas. Com capitalização de US$ 845 bilhões, o setor pode encerrar o ano de 2022 com cotações muito abaixo do ano anterior, mas com evoluções que podem possibilidar uma recuperação significativa em 2023.

O bitcoin é cotado a US$ 16.827 no momento, com alta de apenas 0,3% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinGecko. No entanto, o volume de negociações subiu 22% no mesmo período.

Já o ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, é cotado a US$ 1.219 com alta de 0,8%. O volume de negociações da segunda maior criptomoeda do mundo subiu surpreendentes 58% no mesmo período.

As poucas mudanças na cotação das principais criptomoedas se devem, além da aproximação dos feriados de fim de ano, à quebra de expectativas de investidores sobre a situação da economia norte-americana, que pode influenciar o mundo todo.

Os últimos dados divulgados, como o aumento na taxa de juros, os resultados do PIB trimestral e o índice de preços PCE revelaram uma economia ainda forte que pode dar trabalho ao banco central norte-americano, que busca conter a inflação.

“Foram conhecidos os resultados do PIB trimestral, do PCE, entre outros indicadores de atividade econômica nos EUA. Eles vieram incrivelmente maiores do que o esperado pelo mercado, que reagiu com força. Com relação ao PIB, era esperado um aumento de 2,9% no terceiro trimestre de 2022 e subiu para 3,2%. Já em relação ao índice de preços PCE, subiu para 4,70% no trimestre, contra uma estimativa de 4,60%”, explicou Ayron Ferreira, analista chefe da Titanium Asset Management.

Os dados econômicos dos EUA se tornaram importantes para o mercado de criptomoedas, à medida que impactaram a cotação de seus ativos ao longo de 2022, principalmente com o aumento da taxa de juros. A agressividade do Federal Reserve contra a inflação gerou aversão ao risco entre investidores, afetando a cotação de ativos do gênero, como ações e criptomoedas.

“Com isso, o mercado vai caminhando para o fim do ano sensível ao tema inflação e juros, o que deve permanecer durante 2023. O preço do bitcoin encontra-se em patamares históricos de baixa volatilidade e movimentos que interrompam essa calma do preço são cada vez mais prováveis, dado o histórico de volatilidade do ativo”, comentou Ayron Ferreira.

É o momento de comprar bitcoin?

Atualmente 65% abaixo no acumulado do ano, o bitcoin, apesar de se manter como a maior criptomoeda do mundo, sofreu quedas significativas após eventos negativos tanto do setor quando da macroeconomia.

A guerra entre Rússia e Ucrânia, medidas monetárias do Fed, queda da LUNA e as falências da FTX, Three Arrows Capital, Celsius, entre outros, ajudaram a reduzir o otimismo de investidores para quase zero.

Segundo dados do Índice de Medo e Ganância, o investidor cripto esteve com “medo” ao longo de boa parte do ano, inclusive agora. Em 28 pontos, o índice utilizado para medir o sentimento do mercado aponta para “medo”.

No entanto, o bitcoin ainda pode apresentar uma tese de investimento robusta para o longo prazo e voltar a subir em 2023, impulsionado pelos acontecimentos positivos que também tiveram destaque em 2022.

“É sempre bom lembrar que em termos de fundamento, o bitcoin é muito forte. Uma rede descentralizada, segura, que funciona perfeitamente conforme os padrões estipulados desde a sua criação. Apesar de tudo, 2022 foi um ano importante de adoção institucional, com empresas criando infraestrutura para negociação e do ponto de vista regulatório, onde tivemos avanços na Europa, com a aprovação do texto do MiCA e no Brasil, com a aprovação da lei 4.401/2021”, disse.

“Com isso, quem entende que esses fundamentos tem valor e pensa em investir, o patamar de preços atuais podem ser uma boa chance de pensar em se expor, sempre de uma forma cuidadosa e profissional. O ano de 2023 tende a ser grande para o bitcoin e para os principais projetos do setor”, concluiu o analista chefe da Titanium Asset Management.

