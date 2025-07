BNY e Goldman Sachs fecham parceria para tokenizar fundos de investimento

O BNY Mellon e o Goldman Sachs anunciaram nesta quarta-feira, 23, uma parceria para o desenvolvimento de um novo projeto de tokenização. A ideia é gerar tokens que representarão a propriedade de fundos mútuos de investimento, em mais um passo na adoção da tecnologia blockchain pelo mercado tradicional.

Em um comunicado, os dois bancos informaram que a tokenização ocorrerá por meio da plataforma de ativos digitais do Goldman Sachs. O projeto é o primeiro do tipo nos Estados Unidos que envolverá a emissão de um token representativo da participação em um fundo.

Além do BNY e do Goldman Sachs, as gestoras BlackRock, Federated Hermes e Fidelity também foram anunciadas como integrantes da iniciativa. A ideia é usar a tecnologia blockchain para "melhorar a utilidade e capacidade de transferência de ações já existentes de fundos".

Laide Majiyagbe, líder global de Liquidez, Finanças e Colaterais do BNY, afirmou que "à medida que o sistema financeiro se move para uma arquitetura mais digital e em tempo real, o BNY está comprometido em permitir soluções escaláveis e seguras que moldarão o futuro das finanças".

"A tokenização espelhada de ações de fundos mútuos é um primeiro passo nessa transição, e temos orgulho de estar na vanguarda dessa iniciativa pioneira. Nossa colaboração com o Goldman Sachs destaca nosso papel como uma ponte confiável entre as finanças tradicionais e as tecnologias emergentes", ressaltou.

O BNY ressaltou que continuará mantendo todas as operações tradicionais de gerenciamento dos fundos de investimento sem o uso de tecnologia blockchain. As ações tokenizadas serão um adicional que poderá ser resgatada por investidores interessados.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir

Matthew McDermott, líder de Ativos Digitais do Goldman Sachs, disse que "o uso de tokens que representam o valor das ações dos fundos nos permite desbloquear sua utilidade como uma forma de garantia e abrir uma transferibilidade mais uniforme no futuro".

O anúncio do novo projeto ocorre dias depois de os Estados Unidos darem passos significativos na criação de uma regulação específica para o mercado cripto. A expectativa é que as regras tragam a clareza necessária para viabilizar a entrada de grandes empresas tradicionais no setor.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok