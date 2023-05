Blockchain Optimism anuncia data da atualização Bedrock para reduzir taxas

A Optimism, um blockchain de segunda camada criado para dar escalabilidade e integrado à Ethereum, está prestes a passar pela altamente antecipada atualização Bedrock, agora marcada oficialmente para o dia 6 de junho. Acredita-se que a mudança resultará em taxas de transação menores na rede, aumentando sua segurança e melhorando a compatibilidade com a Ethereum.

A equipe da Optimism afirmou em um post no Twitter que a rede ficaria inativa por duas a quatro horas em 6 de junho, enquanto a atualização é implementada. "No dia da atualização, as transações, depósitos e saques ficarão indisponíveis durante o período de inatividade, e a cadeia principal do OP não estará incluindo novos blocos" explicou o post.

A Bedrock foi anunciada em maio de 2022 e marca a primeira grande atualização do blockchain. O conjunto de mudanças foi votado pelo conselho de governança da Optimism, a Token House. Espera-se que a rede se beneficie de taxas de transação mais baixas. A OP Labs — unidade de desenvolvimento de protocolos da rede — estima uma redução de até 47%.

"A Bedrock melhora sua predecessora, reduzindo as taxas de transação usando compressão de blocos otimizada e a Ethereum como uma camada de disponibilidade de dados, encurtando atrasos de inclusão de transações em rollups, lidando com reorganizações de forma mais graciosa", afirma a descrição da atualização publicada para os usuários da rede.

Além disso, o blockchain também terá tempos de depósito mais curtos, com o Optimism passando de cerca de 10 minutos para confirmar um depósito para apenas três, segundo o explicativo. O desempenho do software de nós deverá ser "significativamente melhorado ao permitir a execução de várias transações em um único 'bloco' de rollup, em oposição ao modelo anterior de 'uma transação por bloco' na versão anterior".

Outra melhoria chave diz respeito à compatibilidade da rede com a Ethereum Virtual Machine (EVM, na sigla em inglês), o principal software que executa contratos inteligentes na Ethereum. Com a Bedrock, a rede removerá "múltiplas divergências" da Ethereum e da EVM que atualmente estão presentes com a Optimism, como códigos diferenciados, padrões de design e modelos de transação por bloco. "A Bedrock também adiciona suporte para o EIP -1559, reorganizações de cadeias e outras funcionalidades da Ethereum", explica o texto.

Soluções de escalabilidade da Ethereum

A próxima mudança para a Bedrock ocorre em um momento em que os chamados rollups de zero conhecimento compatíveis com EVM (ZkEVMs, na sigla em inglês) têm tomado o lugar das soluções de rollup como a Optimism. As duas soluções buscam aumentar a escalabilidade de projetos que buscam a segurança da Ethereum mas também querem uma velocidade de processamento de movimentações maior.

De acordo com dados do L2beat, o ZKSync Era, um ZkEVM recentemente lançado pela Matter Labs, ultrapassou o blockchain Optimism em termos de atividade de rede. Nos últimos 30 dias, a ZKSync Era teve 7,85 milhões de transações, em comparação com as 7,66 milhões da Optimism.

Nas últimas 24 horas, a ZKSync Era também superou a Optimism em transações médias por segundo (TPS, na sigla em ingl~es), com 6,80 TPS em comparação com 2,98 TPS. No Twitter, o usuário Paolo Rebuffo destacou que o crescimento de ZkEVM se tornou uma tendência no mês de maio e que o ZKSync provavelmente vai ultrapassar outro blockchain de segunda camada, o Arbitrum, em breve.

