Blockchain é usado por 44 das 100 maiores empresas de capital aberto do mundo, mostra estudo

Criado em 2008, a tecnologia blockchain ganhou força nos últimos anos com uma adoção por grandes empresas e agentes de peso no mercado. Um levantamento da Blockdata confirma esse cenário, indicando que 44 das 100 maiores companhias do mundo com capital aberto usam a tecnologia em processos internos, produtos e serviços.

Segundo o levantamento, essa adoção foi registrada entre agosto de 2021 e agosto deste ano. O número pode crescer nos próximos meses, já que, de acordo com o estudo, outras 22 empresas das 100 principais empresas já pesquisam algum tipo de uso para o blockchain em suas rotinas ou processos.

Com isso, 86 das maiores empresas do mundo estariam estudando ou já implementaram a tecnologia, com projetos ligados à tecnologia blockchain envolvendo três áreas principais:

Pesquisas sobre o potencial de aplicações da tecnologia blockchain;

Projetos em estágio piloto ou em desenvolvimento;

Serviços e produtos já lançados e utilizados por funcionários, parceiros e clientes

Na divisão por setores, a área de Tecnologia, Mídia e Telecomunicações é a com maior número de empresas que usam o blockchain, 16. Ela é seguida por Consumo e Varejo (9), Matérias Básicos e Industriais (9), Finanças (5), Energia e Utilidades (4) e Saúde (1).

Entre as empresas, estão gigantes como a Apple, Intel, Tencent, Nvidia, Meta, Alphabet (controladora do Google), Visa, Mastercard, PayPal, McDonald's, Nike, Disney, JPMorgan, Shell, L'Oreal e Adobe.

Em relação às maiores empresas do mundo que não pesquisam ou utilizam o blockchain em projetos, o Blockdata destacou a companhia de investimentos do bilionário Warren Buffett, Berskshire Hathaway, e a fabricante de semicondutores Texas Instruments.

O relatório destaca que as oportunidades para a tecnologia blockchain no setor de varejo são "imensas". "As soluções blockchain podem ser usadas para transparência da cadeia de suprimentos, eliminação de produtos falsificados, criação de programas de fidelidade para clientes e design e marketing de tokens não-fungíveis (NFTs)".

Já na área de finanças, a Blockdata aponta usos para "simplificar o comércio global, aumentar a transparência, simplificar as transações para o exterior, agilizar as liquidações de pagamento, padronizar os processos de investimento privado e ajudar os clientes a criar portfólios personalizados".

A avaliação da pesquisa é que o blockchain gerou uma "disrupção" nas empresas de tecnologia e mídia, com uso tanto para melhoria de processos quanto para a tokenização de produtos e proteção de propriedade intelectual.

Mesmo assim, algumas empresas estão encerrando projetos ligados ao blockchain. É o caso da Microsoft, que encerrou em 2021 o serviço Azure, e da United Health Group, que cancelou uma parceria com uma empresa do setor.

"Essas reversões não significam necessariamente que essas organizações não usarão a tecnologia blockchain no futuro. No caso da Microsoft, o fechamento do Azure pode levar à criação de um novo serviço blockchain, que pode ser uma versão mais avançada", observa o relatório.

Para a Blockdata, o blockchain "está influenciando muitos setores e, muito em breve, poderá estar envolvido em todos os mercados. As empresas com uma vantagem inicial acharão mais fácil colher os benefícios da inovação neste sistema em rápida mudança".

Cansou de tentar falar com alguém da sua Exchange? Conheça a Mynt, a única no Brasil com atendimento 24 horas e todos os dias, feito por pessoas reais. Abra agora sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok