Grupo queima obra de Picasso e faz NFT: 'Vivo para sempre no blockchain'

Um coletivo de artistas dos Estados Unidos, que no mês passado anunciou a criação do projeto "Burned Picasso" ("Picasso Queimado"), divulgou na quinta-feira, 15, a tokenização e destruição do original de uma obra do artista espanhol Pablo Picasso - "O Picasso Queimado vive para sempre no blockchain", diz a página do projeto.

A pintura transformada em um token não-fungível (NFT) em blockchain e depois queimada - sim, com fogo - foi "Fumeur V", de 1964, adquirida pelo coletivo em um leilão da Christie's, em abril, por 105 mil reais. A destruição foi filmada e divulgada nas redes sociais (assista abaixo).

"Que 'queimar' está relacionado à 'censura' ao longo da história, não pode ser negado. Mas 'queimar' e 'censura' estão meramente correlacionados aqui. Queimar não é necessariamente censurar. Pedimos que você deixe de lado essa relação como uma ambigüidade semântica para entender um tipo diferente de fenômeno que ocorre no espaço do blockchain, onde queimar pode significar mais do que destruição - pode significar destruição criativa", diz texto do coletivo na plataforma Unique.One, onde o NFT será vendido, que explica as motivações do projeto. "A arte das relações humanas é um encontro de mentes. O Metaverso vai um passo além dos aplicativos - as experiências sociais são reais".

A ideia do coletivo era leiloar um único NFT da obra, mas como após a queima o desenho ainda permanece visível, com a assinatura de Picasso praticamente intacta e uma forma de coração criada pelo calor, eles decidiram fazer dois NFTs - um antes e outros depois da queima - e entregar ao comprador também os restos queimados emoldurados. O leilão, em andamento pelos próximos 15 dias, tem lance inicial de cerca de 500 dólares.

"A extensa obra de Picasso foi além de influente. O 'Picasso Queimado' está preservando uma única peça, tornando-a imutável no blockchain para sempre", completa o texto do coletivo.

Banco suíço vai vender cotas de quadro do artista com NFTs

Não é só "Burned Picasso" que está levando obras de Pablo Picasso ao blockchain. O banco suíço Sygnum, focado em ativos digitais, anunciou parceria com a empresa de investimento em arte Artemundi para tokenizar um quadro do artista e negociar frações da propriedade da obra em blockchain com as criptomoedas.

"Fillette au Béret" está avaliada em 3,68 milhões de dólares (18,75 milhões de reais) e cada NFT - que representa uma cota - será vendido a 6 mil dólares, equivalente a 30.500 reais.

A pintura do artista espanhol também é datada de 1964 e foi vendida pela última vez em 2016, por 2,48 milhões de dólares. Ela ficará sob custódia das empresas, em uma instalação de alta segurança ou emprestada a museus.

“Isso marca a primeira vez que os direitos de propriedade de um Picasso, ou de qualquer obra de arte, estão sendo transmitidos em blockchain público por um banco regulamentado", disse Javier Lumbreras, da Artemundi. “Objetos artísticos e culturais de apelo universal, antes reservados para um grupo de elite de colecionadores ou museus, agora podem ser de propriedade direta e segura, sem o peso das altas barreiras de entrada. O mercado de arte é absurdamente obscuro e ineficiente, mas essas características logo serão relíquias do passado”, acrescentou.

Os tokens não-fungíveis que representarão a obra de Picasso só poderão ser adquiridos por investidores sofisticados ou institucionais, clientes do Sygnum Bank. Depois, os NFTs poderão ser negociados em um mercado secundário da SygnEx, plataforma do banco para negociação de ativos digitais.

As negociações serão liquidadas em francos suíços (CHF) usando a stablecoin nativa do Sygnum, a DCHF, lastreada na moeda do país. A propriedade fracionada da pintura será reconhecida pela lei suíça.