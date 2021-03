Fundada em 1766, Christie's fará seu primeiro leilão de arte digital em blockchain

A tradicional casa de leilões britânica Christie's, fundada em 1766 e que já promoveu a venda de obras de Pablo Picasso, Leonardo da Vinci, Gustav Klimt, Francis Bacon, Claude Monet, entre vários outros, vai leiloar a primeira NFT Art de sua história.

A obra de arte digital em blockchain, chamada "Everydays: The First 5000 Days" (ou "Todos os Dias; Os Primeiro 5.000 Dias", na tradução livre), foi criada pelo famoso NFT Artist Mike Winkelmann, mais conhecido pelo pseudônimo Beeple, e será emitida em parceria com a MakersPlace, principal plataforma de negociação de NFT no mundo.

Beeple começou, em maio de 2007, um projeto chamado "Everydays" ("Todos os Dias"), no qual cria e publica uma nova arte digital por dia. Na obra que será leiloada pela Christie's, o artiste reuniu as artes criadas nos 5 mil dias que se passaram desde então.

O artista, principal nome do mercado de NFT Art no mundo, tem quase 2 milhões de seguidores no Instagram e já coloborou em projetos com marcas como Louis Vuitton e Nike e artistas como Katy Perry e Childish Gambino. Em dezembro, uma de suas coleções de arte digital foi vendida por quase 4 milhões de dólares na plataforma Nifty Gateway, que pertece à Gemini, a exchange de criptoativos dos irmãos Winklevoss.

“A Christie’s nunca ofereceu uma arte de mídia inovadora nessa escala ou importância antes”, disse Noah Davis, especialista em arte contemporânea de Nova York, ao site da casa de leilões. "Adquirir o trabalho de Beeple é uma oportunidade única de possuir uma entrada para o blockchain criado por um dos principais artistas digitais do mundo."

NFT Art são obras de arte representadas por tokens não-fungíveis (ou “non-fungible tokens”, termo em inglês que forma a sigla NFT). Os NFTs são tokens únicos, registrados em blockchain e com informações em contratos inteligentes.

Esse tipo de token não é intercambiável e é indivisível. Assim, não pode ser trocado, simplesmente porque não há outro igual. Isso diferencia esse tipo de token de criptoativos como o bitcoin, que são fungíveis e podem ser divididos e trocados — você pode enviar um bitcoin para alguém, e essa pessoa pode te enviar um bitcoin, e ambos continuarão com a mesma coisa. No caso dos NFTs, isso não acontece, já que não existem dois NFTs iguais.

Os NFTs podem ser utilizado para uma infinidade de aplicações — a NFT Art é apenas uma delas. Ingressos para eventos, imóveis, licenciamento de marcas e itens colecionáveis são outros exemplos, mas as possibilidades — muitas delas ainda não exploradas — são incalculáveis.

O leilão da obra de Beeple na Christie's começa no próximo dia 25 de fevereiro, com lance inicial de 100 dólares. No entanto, tendo em vista os valores atingidos por suas negociações mais recentes — que inclui um único desenho vendido por 777.777 dólares — é bastante provável que o comprador de "Everydays: The First 5000 Days" precise desembolsar algumas centenas de milhares de dólares.