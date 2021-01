Empresa lança plataforma para combater falsificações com uso de blockchain

O mercado de falsificações é uma das maiores fontes de receita do crime organizado no mundo. São mais de $250 bilhões de dólares movimentados por ano e outras centenas de bilhões entre impostos que não são arrecadados, empregos perdidos e outros reflexos deste mercado clandestino. Para uma empresa alemã, a solução para esse problema pode estar na tecnologia blockchain.

Chamada Yaliyomo, a companhia baseada na cidade de Colônia, na Alemanha, desenvolveu a plataforma “Y Platform“, cujo objetivo é combater a pirataria na indústria do mercado de luxo, que, segundo a empresa, equivale algo entre 60 e 70% do mercado legal desse tipo de produto. Para fazer isso, a empresa pretende usar a tecnologia blockchain para rastrear toda a cadeia de produção.

“Examinamos as aplicações práticas da tecnologia blockchain, para além do que as pessoas atualmente conhecem, de ser uma ferramenta ligada aos criptoativos. Existem muito mais aplicações”, disse o CEO da Yaliyomo, Nihat Arkan, em entrevista ao site Mobile Payments Today.

“Existem duas vantagens no uso da tecnologia blockchain. Primeiro, é a tecnologia de dados mais segura disponível e, ao mesmo tempo, dá aos consumidores e varejistas a propriedade compartilhada de seu conteúdo. Esse é um recurso único e realmente importante, pois é fundamental para como o blockchain pode ajudar a construir a confiança entre vendedor e comprador. Também ajuda muito as empresas a gerenciar a conformidade de dados” prosseguiu o executivo.

“O segundo motivo — e isso é crítico para qualquer negócio com uma cadeia de suprimentos — é que o blockchain oferece a capacidade de manter um ‘histórico’ de dados, pois impede que dados antigos sejam excluídos. Quando uma informação no banco de dados é alterada, em vez de sobrescrever, como acontece atualmente, uma cópia é feita. O proprietário dos dados pode rastrear todas essas cópias até o original. Esse tipo de usabilidade não está disponível em nenhuma outra tecnologia ou processo no mercado”, explicou.

Segundo Nihat, a tecnologia blockchain da Y Platform permite confirmar a autenticidade de qualquer produto disponível no mercado, o que pode evitar que lojistas ou consumidores compre algum item falso sem saber. Isso, por consequência, tende a eliminar esse comércio, de produtos falsos sendo vendidos como se fossem originais.

De acordo com ele, a tecnologia também pode favorecer a relação das marcas com os consumidores, já que esses poderão ter acesso a toda cadeia de produção dos itens, o que pode ser facilitar questões como posicionamento de merca, publicidade e relacionamento pós-venda.

“Existe uma sensação de que blockchain é ‘aquela coisa de cripto’, ainda não é algo bem compreendido pela maioria das pessoas. Acredito que em até cinco anos veremos o uso da blockchain de forma bastante convencional, usada por negócios e governos. O blockchain pode ajudar com alguns dos maiores problemas atuais, onde transparência e segurança são essenciais. A tecnologia DLT vai substituir a maioria das plataformas de gravação e distribuição de dados atual. É inevitável. A tecnologia já existe e as vantagens dela são óbvias”, completou.

O uso da tecnologia DLT — sigla para “Distributed Ledger Technology”, ou algo como “Tecnologia de Livros-Razão Distribuído”, em português —, que é a tecnologia de todos os blockchains, já vem sendo utilizado por diversos setores para aplicações que nada tem a ver com criptoativos.

A IBM tem parcerias em diversas áreas para projetos do tipo, incluindo rastreamento de cadeia de suprimentos de petróleo e alimentos. Recentemente, produtores de cana-de-açúcar da Paraíba também lançaram sistema para controlar sua produção com o uso da tecnologia. A Y Platforms, por sua vez, é a primeira a oferecer uma solução simples e pronta para ser utilizada por empresas do mercado de luxo.

