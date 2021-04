Don Tapscott fala de 'carta a Joe Biden': hora de abraçar as criptomoedas

Em palestra no terceiro dia da Crypto Week, evento online sobre criptoativos e blockchain apesentado pela EXAME, o escritor e presidente-executivo do Blockchain Research Institute, Don Tapscott, falou sobre o relatório produzido em parceria com a Câmara de Comércio Digital e outros especialistas, enviada ao presidente norte-americano Joe Biden, em que afirma que "é hora dos EUA abraçarem o dólar digital e as criptomoedas".

"A nova administração dos EUA, de [Joe] Biden e [Kamala] Harris, esta tentando descobrir qual deve ser aestratégia geral de tecnologia para a 'empresa', e preparamos um relatório para eles, que não foi solicitado, mas é muito substancial, e agora está disponível ao público no Blockchain Research Institute", disse Tapscott, que é autor de 16 livros sobre novas tecnologias e suas aplicações, entre eles os best-sellers "Mudança de Paradigma (1992), "A Economia Digital" (1997), "Wikinomics" (2006) e, mais recentemente, "Blockchain Revolution" (2016).

O relatório argumenta que é hora de uma mudança, que irá trazer implicações enormes para a "revolução blockchain": "A nova administração chega em um momento único para o governo. A pandemia expôs problemas em todos os níveis, do governo, da economia, da sociedade, e isso está criando uma demanda por mudanças. Além disso, há a chegada da segunda Era Digital".

Para o pesquisador, a primeira Era Digital durou 40 anos, quando foram desenvolvidas tecnologias como mainframes, mini-computadores, PCs, internet, redes sociais, internet móvel, a nuvem e big data. Agora, segundo ele, estamos entrando na segunda Era Digital, "onde a tecnologia se funde em todas as coisas. Temos tecnologias quem aprender a fazer coisas, além das que ela foi programada para fazer. O mundo físico está se tornando animado. Bilhões ou trilhões de objetos não apenas se comunicam, mas fazem transações entre eles. E a tecnologia fundamental para tudo isso é a tecnologia por trás das criptomoedas: o blockchain".

No seu relatório, apresentado durante a palestra, Tapscott cita alguns tópicos que devem ser tratados como prioridade pelo governo norte-americano, a fim de garantir as mudanças que o mundo atual exige em relação à adoção de novas tecnologias. São cinco principais áreas que exigem, segundo o pesquisador e escritor, estratégias renovadas e atenção do governo e da sociedade:

Garantir segurança, privacidade, autonomia e direito sobre dados pessoais aos cidadãos;

Abraçar o dólar digital e as criptomoedas;

Criar novas ferramentas e garantir padrão de excelência digital aos serviços públicos;

Engajar cidadãos e reconstruir a confiança no sistema eleitoral, inclusive responsabilizando funcionários eleitos por seus erros;

Reconstrui a economia de inovação e promover a inclusão a diversidade de empreendedores.

De acordo com Tapscott, a transformação digital não passa apenas pela modernização de tecnologias e ferramentas, mas pela adoção de novas tecnologias digitais, apropriadas para promover mudanças na forma como trabalhamos, entregamos valor público e construímos prosperidade por meio da economia digital emergente.

A palestra de Tapscott, um dos destaques do terceiro dia da Crypto Week, o maior evento online de criptoativos e blockchain do mundo, está disponível na íntegra, de forma gratuita, no site oficial do evento.

Nesta quinta-feira, 29, o quarto dia do evento terá uma programação de paineis de discussão e debates com grandes nomes do setor no Brasil e no mundo, que tratarão de temas como a rede Ethereum, fundos de investimento em criptoativos, finanças descentralizadas (DeFi), entre vários outros. O evento acontece até sexta-feira, sempre online e gratuito, com pelo menos sete palestras ou debates por dia.

No curso "Decifrando as Criptomoedas" da EXAME Academy, Nicholas Sacchi, head de criptoativos da Exame, mergulha no universo de criptoativos, com o objetivo de desmistificar e trazer clareza sobre o funcionamento. Confira.