Arte em blockchain do criador de ‘Rick & Morty’ é vendida por R$ 800 mil

A galeria de arte digital Nifty Gateway, que pertence à exchange Gemini, dos irmãos Winklevoss, anunciou na noite de terça-feira, 19, a venda de uma obra de Justin Roiland, cocriador da série “Rick & Morty”, por 150 mil dólares, ou cerca de 800 mil reais.

Chamada “The First Ever Edition Of Rick And Morty Cryptoart” (ou “A Primeira Edição da História de uma Criptoarte de Rick & Morty”, na tradução livre), a obra foi tokenizada e leiloada pela plataforma especializada em NFT Art.

SILENT AUCTION RESULT “First Rick and Morty Crypto Art” by @JustinRoiland WINNING BID: $150,000 1. blanK Congrats to the winner and to @JustinRoiland! Last 2 silent auctions have 5 minutes remaining. pic.twitter.com/M7k7PzlIRp — Nifty Gateway (@niftygateway) January 20, 2021

A obra vendida na última terça faz parte da coleção chamada “The best I Could Do” (“O Melhor que eu Poderia Fazer”, em tradução livre), que tem vários outros desenhos de Justin Roiland, inclusive de outras animações famosas, como “Os Simpsons” — no momento da publicação, a arte da família mais conhecida do mundo das animações está em leilão, que termina na noite desta quarta-feira, 20, cujo lance mais alto até agora é de 188.137 dólares (quase 1 milhão de reais).

O termo “NFT Art” faz referência às obras de arte que são representadas por tokens não-fungíveis (ou “non-fungible tokens”, termo em inglês que forma a sigla NFT). Os NFTs são tokens únicos, registrados em blockchain e com informações em contratos inteligentes.

Esse tipo de token não é intercambiável e é indivisível. Assim, não pode ser trocado, simplesmente porque não há outro igual. Isso diferencia esse tipo de token de criptoativos como o bitcoin, que são fungíveis e podem ser divididos e trocados — você pode enviar um bitcoin para alguém, e essa pessoa pode te enviar um bitcoin, e ambos continuarão com a mesma coisa. No caso dos NFTs, isso não acontece, já que não existem dois NFTs iguais.

Os NFTs podem ser utilizado para uma infinidade de aplicações — a NFT Art é apenas uma delas. Ingressos para eventos, imóveis, licenciamento de marcas e itens colecionáveis são outros exemplos, mas as possibilidades — muitas delas ainda não exploradas — são incalculáveis.

Apesar dos valores elevados das obras de Roiland, esta não é a maior venda de NFT Art registrada recentemente. Em dezembro de 2020, uma coleção de arte digital assinada pelo artista Beeple foi vendida na mesma plataforma por quase 4 milhões de reais.

