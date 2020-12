5 projetos blockchain que se tornaram ‘unicórnios’ em 2020

Uma série de projetos blockchain, em especial protocolos financeiros descentralizados, ultrapassou a marca de 1 bilhão de dólares em capitalização de mercado ao longo de 2020, fazendo com que se tornassem novos “unicórnios” no universo cripto.

Embora os números de 2020 sejam comparáveis à quantidade de projetos que surgiram como “unicórnios” durante o “boom” de ofertas iniciais de moedas digitais (ICOs) de 2017, o cofundador da Gemini, Cameron Winklevoss, disse que os protocolos DeFi, que se destacaram em 2020, têm maior poder de permanência:

“Naquela época, o dinheiro era arrecadado com white papers de merda e mal escritos. O setor DeFi já está vivo e trabalhando. Bilhões de dólares estão sendo movimentados, ganhando rendimento positivo. Isso não é vaporware hipotético, é real.”

Confira alguns projetos que chegaram à marca bilionária ao longo do ano que termina:

Aave

Esta plataforma paga aos usuários juros sobre fundos empenhados em empréstimos. Aave foi um projeto DeFi que atingiu 1 bilhão de dólares em capitalização de mercado em 2020, mas seu valor caiu algumas vezes após a notícia de uma falha na exploração de empréstimos instantâneos.

O próprio token LEND, nativo do protocolo — que depois migrou para um novo token AAVE — aumentou depois que a Aave recebeu uma licença de Instituição de Dinheiro Eletrônico da Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido, em agosto.

O protocolo DeFi revelou sua segunda versão no início deste mês, que supostamente fará melhorias nos empréstimos flash e no uso de garantias para reconciliar os empréstimos.

Yearn.finance

A capitalização de mercado da YFI alcançou 1 bilhão de dólares em agosto, antes de atingir um recorde histórico em 12 de setembro. Embora muitos considerem a YFI um dos principais tokens da indústria DeFi, ela perdeu seu status de cripto unicórnio em setembro. No momento, a capitalização de mercado do token era de aproximadamente US$ 750 milhões.

O interesse na plataforma Yearn.finance DeFi aumentou desde o lançamento de seu token nativo, YFI, em julho. A plataforma de agregação de rendimento fornece liquidez por meio de contratos inteligentes e oferece juros aos provedores de liquidez.

Synthetix

Synthetix é uma bolsa descentralizada construída na blockchain Ethereum por meio de uma série de contratos inteligentes. No entanto, a Synthetix não oferece negociação entre criptoativos, como tokens e stablecoins, mas sim entre “Synths”, que são criados usando outro ativo como garantia.

Essa plataforma DeFi passou de 1 bilhão de dólares em valor total alocado em agosto. Seu Synthetix Network Token (SNX) obteve ganhos substanciais neste ano, atingindo seu maior recorde de 7,74 dólares em 11 de setembro, subindo mais de 400% em relação ao seu preço no início de 2020.

Harvest Finance

A Harvest Finance pode ter tido uma das mais breves passagens como unicórnio cripto neste ano. O protocolo DeFi captou 1 bilhão de dólares, mas um ataque hacker aos pools de liquidez do Harvest roubou 24 milhões de dólares . A notícia da exploração fez com que o valor total bloqueado do protocolo caísse quase meio bilhão de dólares em 24 horas.

Operando de forma semelhante ao Yearn, o Harvest Finance é um sistema de gerenciamento de rendimento automatizado que permite aos usuários ganhar juros depois de fornecer determinados criptoativos para empréstimo.

Chainalysis

Fora dos projetos DeFi, a empresa de análise de blockchain Chainalysis se expandiu rapidamente em 2020, elevando sua avaliação total para mais de 1 bilhão de dólares após uma rodada de investimentos que captou 100 milhões de dólares no mês passado.

A empresa desenvolve ferramentas de inteligência que permitem que empresas, governos e agências de segurança pública monitorem transações de blockchain e rastreiem atividades ilícitas suspeitas.

Special mentions

Além dos projetos citados, outros “unicórnios” cripto também apareceram em 2020. Com o bitcoin (BTC) subindo para mais de 23 mil dólares pela primeira vez na história e o ether (ETH) passando de 600 dólares pela primeira vez em dois anos, este ano tem sido bastante otimista para grandes ativos digitais e novos projetos DeFi.

A Filecoin foi uma das blockchains mais rápidas a ganhar e perder o status de “unicórnio” este ano. Depois que a rede lançou sua mainnet em 15 de outubro, o token FIL da Filecoin subiu 118% para atingir uma capitalização de mercado de pouco mais de 1 bilhão de dólares.

A Polkadot seguiu o mesmo padrão da Filecoin, com seu token DOT crescendo rapidamente para uma capitalização de mercado de mais de 5 bilhões de dólares. A blockchain está ativa desde maio como uma rede de “prova de autoridade”, mas lançou sua mainnet no final de julho. A Polkadot não compete diretamente com a rede Ethereum e permite a existência de várias redes blockchain em seus protocolos.

por Coinelegraph Brasil