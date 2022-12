Blockchain criado pela Binance supera Ethereum em número de endereços

Os endereços exclusivos no blockchain BNB Chain já ultrapassaram a Ethereum, de acordo com uma declaração de um desenvolvedor do projeto na quinta-feira, 22. A rede foi criada pela corretora de criptoativos Binance, mas opera de forma independente.

O desenvolvedor alega que isso torna a BNB Chain “a maior rede blockchain de camada 1 do mundo”. No entanto, os dados da blockchain mostram que a rede Bitcoin ainda é maior que a BNB Chain e a Ethereum, com 1 bilhão de endereços únicos.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

De acordo com o Etherscan, a Ethereum possui atualmente mais de 217 milhões de endereços únicos. Por outro lado, a BNB Chain tem mais de 233 milhões de endereços exclusivos, de acordo com o BscScan, e conseguiu portanto superar a rede considerando apenas essa métrica.

A declaração foi feita como parte da retrospectiva da BNB Chain. A postagem também destacou outros marcos significativos que a rede alcançou no ano passado. Ela chegou a 9,8 milhões de transações por dia em maio e atingiu 2,2 milhões de usuários ativos diários (DAUs) em outubro, considerando o número de endereços únicos que interagem com um contrato inteligente em um único dia.

Os desenvolvedores creditam o sucesso da rede em 2022 a diversas iniciativas implementadas ao longo do ano. O protocolo BNB Sidechain permitiu que desenvolvedores de aplicativos descentralizados (Dapp, na sigla em inglês) executassem seus Dapps em fragmentos separados da rede, reduzindo o congestionamento e diminuindo os custos de transação.

Em segundo lugar, a equipe financiou uma doação a construtores e um programa de incentivo de US$ 10 milhões para desenvolvedores de Dapps, o que levou à criação de mais aplicações para o blockchain, e isso, por sua vez, atraiu mais usuários.

Além disso, foram introduzidos “tokens soulbound” à rede, que permitiam aos usuários registrar endereços de carteira para fins de identificação de cliente, mantendo tokens não transferíveis em suas carteiras. Os desenvolvedores dizem que isso aumentou a reputação da BNB Chain nas comunidades de tokens não fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) e de jogos da Web3.

A equipe também creditou seu crescimento ao lançamento do Avenger DAO, uma API que alerta os usuários da BNB Chain sempre que eles interagem com contratos inteligentes potencialmente maliciosos. Na visão dos desenvolvedores, isso fez com que os usuários se sentissem mais seguros navegando na rede BNB, levando a uma maior retenção de usuários.

Apesar dos êxitos recentes, a BNB Chain ainda é criticada por muitos membros da comunidade cripto por ser muito centralizada. A postagem menciona que o blockchain adicionou 23 validadores este ano e planeja adicionar mais 60 nos próximos meses, o que deve ajudar a tornar a rede menos centralizada. Em comparação, a Ethereum tem mais de 400 mil validadores.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok