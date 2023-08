Blockchain BNB aumenta participação no mercado de contratos inteligentes para 46%

A corretora de criptomoedas Binance divulgou um relatório nesta semana sobre o desempenho do mercado de contratos inteligentes - que são armazenados nas redes blockchain e contém programações para cumprir determinadas funções. O levantamento indica que o segmento é quase que inteiramente dominado por duas redes.

Os dados reunidos pela Binance mostram que o blockchain BNB Chain teve uma expansão na sua participação de mercado referente ao número total de contratos inteligentes verificados. No segundo trimestre de 2023, essa fatia passou para 46,5%, ante 38% no início do último trimestre.

Já a Ethereum é a segunda maior rede do segmento, com uma participação de mercado que subiu de 31% no início de abril para 31,3% no final de junho. Combinadas, as duas redes controlam quase 90% do segmento, mostrando a importância dos projetos para o mercado.

Dentre os outros blockchains analisados, a Binance aponta que a Polygon "demonstrou resiliência" em relação ao número de contratos inteligentes, mantendo uma fatia de mercado variando entre 10% a 12% ao longo do trimestre. Já a Fanton teve uma queda gradual, chegando a 1,4% ao fim do trimestre.

Outras redes que mostraram estabilidade foram a Avalanche e a Optimism, com fatias variando entre 2,2% a 2,7% e 1,2% a 1,5%, respectivamente. Um projeto que também teve ganhos foi a Arbitrum chegando a picos de 4,5% de participação de mercado em junho.

Desempenho no trimestre

"A indústria de blockchain testemunhou um crescimento significativo em aplicações de contratos inteligentes ao longo dos anos. Os contratos inteligentes permitem a execução descentralizada e automatizada de acordos, garantindo transparência e confiança entre os participantes", destaca a Binance no relatório.

A corretora de criptomoedas observou ainda que "apesar das condições de baixa do mercado no segundo trimestre de 2023, com a diminuição do financiamento de capital de risco fluindo para o espaço, o número de contratos inteligentes verificados continuou a aumentar, ressaltando a resiliência do setor e a crescente demanda por soluções baseadas em blockchains".

O relatório aponta que, no segundo trimestre deste ano, houve uma "crescente importância dada à segurança, confiabilidade e escalabilidade no ecossistema blockchain, conforme evidenciado pelo aumento nas atividades verificadas de contratos inteligentes em vários blockchains".

