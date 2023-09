Blockchain pode ajudar no crescimento do setor logístico brasileiro, aponta estudo

Um estudo divulgado pela empresa de consultoria TechNavio aponta que o setor de logística do Brasil tem um potencial de crescimento de 9,51% nos próximos quatro anos. Com isso, esse segmento teria um ganho de mercado de US$ 11 bilhões até 2027 (R$ 53 bilhões, na cotação atual). E a tecnologia blockchain pode ajudar nessa expansão.

Na visão da consultoria, o crescimento do segmento de logística depende de "vários fatores": "o crescente setor de comércio eletrônico no Brasil, os serviços 3PL [Operadores Logísticos Terceirizados] impulsionando a economia de custos e o aumento da escalabilidade, bem como a flexibilidade, e a melhoria do setor manufatureiro no Brasil".

Nesse sentido, a adoção da tecnologia blockchain pelas empresas desse mercado foi apontada como uma das principais tendências que podem ajudar no crescimento do setor nos próximos quatro anos. A TechNavio explicou que a tecnologia funciona como uma "plataforma digital que oferecer registros distribuídos de transações".

"Vários sistemas de computador controlados pelas partes interessadas na respectiva rede blockchain facilitam o armazenamento de cópias idênticas do livro-razão. Blockchain é um sistema tecnológico emergente que utiliza um conjunto de registros protegidos criptograficamente e detalhes de cada transação entre todas as partes interessadas em sua rede", define o estudo.

Desafios de logística

A consultoria explica que a adoção dessa tecnologia "elimina a necessidade de uma autoridade central manter registos". No caso do setor de logística, isso significa que a tecnologia "ajuda no desenvolvimento de um processo de cadeia de abastecimento eficaz e rentável".

"Para aumentar a eficiência e a segurança dos dados na cadeia de abastecimento, os fornecedores de logística terceirizados começaram a utilizar criptomoedas nas suas soluções de cadeia de abastecimento. A introdução da tecnologia blockchain no setor de logística impactará positivamente o crescimento do mercado brasileiro de logística terceirizada (3PL) durante o período de previsão", projeta a pesquisa.

Por outro lado, o estudo da TechNavio também apontou alguns desafios que o setor de logística precisará enfrentar para garantir um crescimento. O principal é o que a empresa chama de "infraestrutura de transporte inadequada" no Brasil, criticando a hegemonia do uso de rodovias para transporte.

Na visão da consultoria, a rede rodoviária brasileira é marcada por congestionamentos e manutenção inadequada, o que resulta em atrasos e tempo de tráfego maior. "As más condições das estradas podem ter um impacto negativo na eficiência global dos custos dos transportes, conduzindo a custos de manutenção dos veículos mais elevados", ressalta.

