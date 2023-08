BlackRock revela investimentos em 4 das 5 maiores mineradoras de bitcoin

A BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, revelou que possui participações acionárias em quatro das cinco maiores mineradoras de bitcoin do mundo. Os dados apontam que a empresa, com US$ 10 trilhões sob gestão, é a segunda maior acionista em algumas dessas companhias.

Os números, obtidos pela CNN, apontam que os investimentos da BlackRock nesse segmento totalizam US$ 411,54 milhões. Apesar de significativa, a cifra representa apenas 0,35% de todos os ativos que a gestora reportou em 2022, que somaram US$ 117,6 bilhões.

Pelo relatório, a BlackRock possui uma participação de 6,14% na mineradora Riot Plataforms, a maior do mundo, equivalente a US$ 199,08 milhões. O segundo maior investimento é na Marathon Digital Holdings, a segunda maior do mercado, com 6,44% de participação e US$ 190 milhões investidos.

A gestora ainda possui uma participação de 0,88% na Cipher Mining, a terceira maior do mercado, equivalente a um investimento de US$ 8,36 milhões., e uma participação de 2,28% na Terawulf, equivalente a US$ 14,10 milhões. Atualmente, a mineradora é a quinta maior do mundo.

A única mineradora de bitcoin que não possui investimentos da BlackRock é a Hut 8 Mining, atualmente a quarta maior do mercado. Todas as empresas possuem ações negociadas na bolsa de Nasdaq, voltada para empresas de tecnologia nos Estados Unidos. Somadas, as cinco maiores têm uma capitalização de US$ 5,4 bilhões, segundo dados do CoinGecko.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto.

BlackRock e bitcoin

Os investimentos da BlackRock nas mineradoras de bitcoin ilustram o crescente interesse da gestora no ativo. Em junho, ela entrou com um pedido nos Estados Unidos para lançar um fundo negociado em bolsa (ETF, na sigla em inglês) de preço à vista do bitcoin, até então indisponível nesse mercado.

A solicitação animou investidores por indicar um interesse da gestora e também um potencial de atração de investidores mais tradicionais. No momento, o pedido aguarda análise da Comissão de Valores Mobiliários do país, a SEC, em um processo que pode se arrastar por meses.

Em julho, o CEO da BlackRock, Larry Fink, elogiou o bitcoin e destacou que ele "é tão internacional que vai transcender qualquer moeda". Ele destacou que a gestora acredita que seu papel é democratizar o acesso a esse ativo para diferentes tipos de investidores.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok