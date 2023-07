BlackRock inicia oferta de investimento com 'prioridade digital'

A gigante global de investimentos BlackRock está expandindo sua presença na Índia com uma parceria visando o lançamento de uma "oferta digital em primeiro lugar" no país.

Em 26 de julho, a BlackRock anunciou oficialmente um projeto de investimento conjunto com a Jio Financial Services (JFS), uma subsidiária da Reliance Industries do magnata indiano Mukesh Ambani - a empresa mais valiosa da Índia. As empresas planejam investir cada uma até US$ 150 milhões na joint venture 50:50.

Chamado de "Jio BlackRock", o projeto tem como objetivo fornecer acesso "habilitado por tecnologia" a "soluções de investimento inovadoras e acessíveis" para milhões de investidores na Índia, conforme o anúncio.

A joint venture utilizará a experiência e o talento da BlackRock em gestão de investimentos, acesso tecnológico, operações, escala e capital intelectual de mercado, diz o anúncio. A JFS, por sua vez, contribuirá com insights de mercado local, além de infraestrutura digital e capacidades de execução.

A parceria apresentará um novo participante no mercado indiano com uma "combinação única de alcance, escala e recursos", observa o anúncio. O CEO da JFS, Hitesh Sethia, afirmou:

"A parceria aproveitará a profunda experiência da BlackRock em gestão de investimentos e gerenciamento de riscos, juntamente com a capacidade tecnológica e a profunda expertise de mercado da JFS para impulsionar a entrega digital de produtos."

A nova joint venture está sujeita a aprovações regulatórias e estatutárias antes de seu lançamento, observaram as empresas.

Embora a BlackRock e a JFS tenham se referido ao novo produto como a "oferta digital em primeiro lugar" na Índia, elas não especificaram quaisquer planos concretos para criptomoedas, como o bitcoin, ou qualquer tipo de ativos digitais. As empresas não responderam imediatamente ao pedido por comentários.

As notícias surgem logo após os analistas da BlackRock reiterarem que uma alocação de investimento ideal deve incluir 84,9% em BTC, 9% em ações e 6% em imóveis. Os analistas já haviam feito uma afirmação semelhante em 2022.

If all investors follow BlackRock’s optimal BTC allocation, Bitcoin will be worth more than 5x the total value of all equities, real estate, and bonds.

84.9% BTC and 15.1% everything else

If total global wealth is ~ $800T today, #Bitcoin would be $190M per coin. https://t.co/oMHzVEMLIU

