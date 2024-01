BlackRock, Fidelity, Grayscale: maiores gestoras do mercado possuem bilhões em bitcoin

Os primeiros ETFs de bitcoin à vista dos EUA foram aprovados recentemente pela Comissão de Valores Mobiliáirios do país (SEC, na sigla em inglês) e as maiores gestoras de ativos do mundo estão entre as selecionadas para disponibilizar o investimento. Em pouco tempo, os ETFs de bitcoin já acumulam bilhões em ativos sob gestão (AUM).

Grandes nomes como BlackRock, Fidelity e Grayscale estão entre os ETFs com o maior AUM atualmente. De acordo com um levantamento da Look on Chain, a Grayscale lidera com US$ 23,2 bilhões em bitcoin sob gestão.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

1. Grayscale

A Grayscale é a gestora do GBTC, maior fundo de bitcoin que foi transformado em ETF à vista com a aprovação recente da SEC. No momento, são 566.973 bitcoins, ou US$ 23,2 bilhões sob gestão. O valor chegou a níveis maiores anteriormente, no entanto o GBTC enfrenta uma forte saída de capital que tem impactado no preço do bitcoin, segundo especialistas.

2. BlackRock

Em seguida vem a BlackRock, maior gestora do mundo com mais de US$ 8,5 trilhões em ativos sob gestão, ou 33.431 bitcoins. O AUM da BlackRock em bitcoin é considerado “modesto” em comparação com os números gerais, mas já ultrapassa US$ 1,3 bilhão em pouco mais de 10 dias de negociação do iShares Bitcoin Trust. Além disso, Larry Fink, CEO da BlackRock, chegou a classificar o bitcoin como o “ouro digital”.

3. Fidelity

A Fidelity Investments, gestora famosa no mercado financeiro, vem em terceiro lugar no levantamento da Look on Chain, com pouco mais de US$ 1 bilhão em bitcoin sob gestão, ou 24.857 bitcoins. A Fidelity também veio defendendo a tese do bitcoin como investimento recentemente, tendo lançado em relatório de seus especialistas revelando as vantagens de investir na criptomoeda.

O levantamento ainda detalhou o AUM de outras gestoras com ETFs de bitcoin aprovados, como VanEck, Bitwise e Ark Invest. A última, sob o comando da megainvestidora “queridinha de Wall Street” Cathie Wood, já lançou diversos relatórios em defesa do bitcoin.

Wood, famosa por acertar a alta da Tesla, acredita que o bitcoin pode chegar a US$ 1,5 milhão até 2030. No momento, a principal criptomoeda é negociada em queda e está cotada em aproximadamente US$ 40 mil.

Confira a lista completa do levantamento:

Grayscale: 566.973 BTC (US$ 23,2 bilhões) BlackRock: 33.431 BTC (US$ 1,3 bilhões) Fidelity: 24.857 BTC (US$ 1 bilhão) Bitwise: 10.152 BTC (US$ 415,5 milhões) Ark Invest: 7.565 BTC (US$ 309,6 milhões) Invesco: 4.619 BTC (US$ 189 milhões) VanEck: 2.207 BTC (US$ 90,3 milhões) Valkyrie:1.737 BTC (US$ 71,1 milhões) Franklin Templeton: 1.160 BTC (US$ 47,4 milhões)

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok